Το Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά ακύρωσε τις συμβάσεις που επέτρεπαν σε εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ να διαχειρίζεται λιμενικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων στη Διώρυγα του Παναμά.

Η απόφαση εκδόθηκε έναν χρόνο μετά τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Κίνα «λειτουργεί τη Διώρυγα του Παναμά», τη βασική ναυτιλιακή σύνδεση μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού Ωκεανού.

Η CK Hutchison Holding, μέσω της θυγατρικής της Panama Ports Company (PPC), διαχειριζόταν δύο από τα πέντε λιμάνια από τη δεκαετία του 1990. Είχε συμφωνήσει να τα πουλήσει σε κοινοπραξία με επικεφαλής αμερικανική επενδυτική εταιρεία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι νόμοι που επέτρεπαν στην εταιρεία να εκμεταλλεύεται τα λιμάνια ήταν «αντισυνταγματικοί», ωστόσο η PPC δήλωσε ότι η απόφαση «στερείται νομικής βάσης».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η διώρυγα της Κεντρικής Αμερικής βρίσκεται υπό κινεζικό έλεγχο.

Κατά την ομιλία του τον περασμένο Ιανουάριο, δήλωσε: «Η Κίνα λειτουργεί τη Διώρυγα του Παναμά και δεν τη δώσαμε στην Κίνα. Τη δώσαμε στον Παναμά και την παίρνουμε πίσω».

Τον επόμενο μήνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζήτησε επίσης από τον Παναμά να προχωρήσει σε «άμεσες αλλαγές» για τον περιορισμό της «επιρροής και του έλεγχο» της Κίνας επί της διώρυγας.

Από την πλευρά του, ο Παναμάς έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης και ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνο έχει δηλώσει ότι η διώρυγα «είναι και θα παραμείνει» στα χέρια της χώρας του.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η Κίνα ασκεί έλεγχο στη διώρυγα, αν και κινεζικές εταιρείες έχουν σημαντική παρουσία εκεί.

Η CK Hutchison, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο του Χονγκ Κονγκ Λι Κα-σινγκ, δεν ανήκει στην κινεζική κυβέρνηση.

Ωστόσο, ο αυστηρότερος πολιτικός έλεγχος του Πεκίνου στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αντιμετωπίζεται διεθνώς. Τα παγκόσμια περιουσιακά της στοιχεία, που περιλαμβάνουν λιμάνια και κόμβους logistics, συχνά αξιολογούνται πλέον υπό το πρίσμα των ευρύτερων ανησυχιών για την κινεζική επιρροή.

Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τους παγκόσμιους εμπορικούς διαδρόμους, αλλά και με δεδομένη την έμφαση της κυβέρνησης Τραμπ στην αμερικανική κυριαρχία στο δυτικό ημισφαίριο, η απόφαση της Πέμπτης είναι πιθανό να εκληφθεί ως νίκη για την Ουάσινγκτον.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά ανέφερε σε ανακοίνωσή του, που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπό του, ότι μετά από «εκτενή διαβούλευση» διαπίστωσε πως οι νόμοι που στηρίζουν τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του κράτους και της PPC για τα λιμάνια Μπαλμπόα και Κριστόμπαλ είναι αντισυνταγματικοί.

Σε απάντηση, η PPC δήλωσε ότι η νέα απόφαση στερείται νομικής βάσης και «θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την PPC και τη σύμβασή της, αλλά και την ευημερία και τη σταθερότητα χιλιάδων παναμαϊκών οικογενειών που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τη λιμενική δραστηριότητα».

Στην ανακοίνωσή της πρόσθεσε ότι έχει επενδύσει πάνω από 1,8 δισ. δολάρια σε υποδομές και τεχνολογία από τότε που ανέλαβε τη λειτουργία των λιμανιών το 1997.

Ο Μουλίνο δήλωσε ότι τα λιμάνια της χώρας θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς διακοπή, παρά την απόφαση.

Η APM Terminals Panama, θυγατρική της δανέζικης ναυτιλιακής εταιρείας Maersk, θα αναλάβει προσωρινά τη διαχείριση των εγκαταστάσεων σε Μπαλμπόα και Κριστόμπαλ.

Η εταιρεία ανέφερε στο BBC, σε ανακοίνωσή της, ότι «επιδιώκει να μετριάσει κάθε κίνδυνο που θα μπορούσε να επηρεάσει βασικές υπηρεσίες για το περιφερειακό και παγκόσμιο εμπόριο».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.