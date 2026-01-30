Πυρκαγιά κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Λονδίνο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί ένα μονώροφο κτίριο κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Euston στο Λονδίνο προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 9:30 π.μ. (τοπική ώρα), με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου να στέλνει στο σημείο δέκα οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες.

Βίντεο καταγράφουν πυκνούς καπνούς να αναδύονται από το κτίριο, ενώ γίνεται χρήση ειδικής κλίμακας ύψους 32 μέτρων για τη ρίψη νερού στην εστία της φωτιάς από ψηλά.

Για λόγους ασφαλείας, έχει κλείσει και μία κοντινή πεζογέφυρα.

Η εγγύτητα της πυρκαγιάς με το σιδηροδρομικό δίκτυο ανάγκασε τις αρχές να διακόψουν την κυκλοφορία, επηρεάζοντας τα δρομολόγια πολλών εταιρειών. Ο αρμόδιος φορέας National Rail ανακοίνωσε ότι τα προβλήματα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 3:00 μ.μ. (τοπική ώρα).

Η αιτία της φωτιάς παραμένει άγνωστη.

