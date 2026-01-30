Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά αρνήθηκε να γίνει στη Μόσχα.

Έκανε δημόσια πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο να επισκεφθεί το Κίεβο, λέγοντας: «Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά».

Αρνήθηκε επίσης να πραγματοποιήσει τη συνάντηση στη Λευκορωσία, επισημαίνοντας τους ισχυρούς δεσμούς της χώρας με το Κρεμλίνο.

Έτοιμος για μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή (30/1) ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι τονίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αποδέχεται να γίνει στη Μόσχα και αντιπρότεινε στον Ρώσο πρόεδρο να έρθει στο Κίεβο αν τολμά.

«Μπορώ εξίσου να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι δεν θα συναντούσε τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Θα ισχύε το ίδιο και με το να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο», είπε.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής ηγετών, αλλά όχι για μία που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «αδύνατη».

Κρεμλίνο: Καλέσαμε τον Ζελένσκι για συνομιλίες και εγγυούμαστε για την προσωπική του ασφάλεια

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε χθες ότι η Ρωσία επανέλαβε την πρόσκλησή της προς τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, να πάει στην Μόσχα για συνομιλίες, αλλά δεν έλαβε ακόμη καμία απάντηση. Ο Ζελένσκι είχε απορρίψει πέρυσι μια παρόμοια πρόταση, προτείνοντας στον Βλαντίμιρ Πούτιν να έρθει εκείνος στο Κίεβο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, μιλώντας χθες στην κρατική τηλεόραση είπε ότι η Μόσχα δεν έχει αποκλείσει μία τέτοια συνάντηση και ότι εάν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση, μπορεί να έρθει στη Μόσχα και η προσωπική του ασφάλεια θα είναι εγγυημένη.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε το Σάββατο στον ιστότοπο Axios ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μια συνάντηση μετά την μεσολάβηση της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα.

Το «αγκάθι» του εδαφικού και άλλα προβλήματα

Εν τω μεταξύ, ο Ουσακόφ, δήλωσε χθες ότι το ζήτημα ποιος θα πάρει ποια εδάφη δεν είναι το μόνο που θα καθυστερούσε μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό των μαχών στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε εάν συμφωνεί ότι το εδαφικό ζήτημα είναι το μόνο ζήτημα που εκκρεμεί ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ απάντησε: «Δεν νομίζω»

Ο ίδιος δεν κατονόμασε άλλα βασικά ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί.

Η Ρωσία απαιτεί να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από το περίπου 20% της περιοχής του Ντονέτσκ την οποία ο ρωσικός στρατός δεν ελέγχει. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι δεν θα δωρίσει στην Μόσχα εδάφη τα οποία η Ρωσία δεν έχει κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε προχθες ότι γίνονται εντατικές προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος στις συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Χαρακτήρισε τη διαφωνία ως ένα βασικό εκκρεμές ζήτημα που είναι «πολύ δύσκολο» να επιλυθεί.

Πηγή: skai.gr

