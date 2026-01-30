Ο ισραηλινός στρατός αποδέχτηκε ότι περίπου 70.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, αφού προηγουμένως είχε αμφισβητήσει τον αριθμό των θυμάτων που ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν από καιρό αποδεχτεί ως ακριβή τον αριθμό των θυμάτων που καταγράφηκε από τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα. Το Ισραήλ αμφισβήτησε τα στοιχεία αυτά, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο Υγείας της περιοχής διοικείται από τη Χαμάς και δεν είναι αξιόπιστο.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δημοσιεύει τα ονόματα και τις ηλικίες των ατόμων που καταγράφει ως νεκρούς. Τώρα αναφέρει ότι ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε πάνω από 71.000, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 480 που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας που μεσολάβησε η ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Αναφέρει ότι πολλές χιλιάδες ακόμη βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων πόλεων της Γάζας. Δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά έχει ταυτοποιήσει τους περισσότερους νεκρούς ως γυναίκες ή παιδιά.

Αναφερόμενοι σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, η ισραηλινή ιστοσελίδα ειδήσεων Ynet και άλλα κορυφαία μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στρατός είχε υιοθετήσει μια παρόμοια εκτίμηση.

«Κατά την εκτίμησή μας, περίπου 70.000 κάτοικοι της Γάζας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, χωρίς να υπολογίζονται οι αγνοούμενοι», ανέφερε η Ynet, επικαλούμενη έναν αξιωματούχο.

«Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διακρίνουμε τους τρομοκράτες από όσους δεν είχαν καμία σχέση με την επίθεση», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν δεν ανταποκρίνονται στα επίσημα στοιχεία (των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων)».

Πρόσθεσε επίσης: «Οποιαδήποτε δημοσίευση ή αναφορά σχετικά με το θέμα αυτό θα γίνεται μέσω επίσημων και κανονικών διαύλων».

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο, προκάλεσε το θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων στο Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με ισραηλινές μετρήσεις. Πάνω από 470 Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.

