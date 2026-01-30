Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, στον ΣΚΑΪ, ο ηθοποιός Σόλων Τσούνης μοιράζεται μια πιο προσωπική πλευρά του, μιλώντας για τη σχέση του με τα ζώα και τη σημασία που έχει για τον ίδιο η συνύπαρξη με τον αγαπημένο του σκύλο Φλιπ. Μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση, περιγράφει πώς η επαφή με τα ζώα λειτουργεί ως καταφύγιο ηρεμίας και ισορροπίας στην καθημερινότητά του, αναδεικνύοντας τον ρόλο της φροντίδας, της ευθύνης και της ανιδιοτέλειας που γεννιέται ανάμεσα στον άνθρωπο και τον τετράποδο φίλο του.

Ο Γιώργος Μικρού, κηδεμόνας της Ellie, της σκυλίτσας που έγινε viral ταξιδεύοντας ως συνοδηγός σε μοτοσικλέτα, αφηγείται τη μοναδική ιστορία της ζωής τους. Η Ellie βρέθηκε παρατημένη σε κάδους απορριμμάτων, όμως από την πρώτη στιγμή, όπως λέει ο ίδιος, ήξερε ότι ήθελε να την κρατήσει κοντά του. Έτσι ξεκίνησαν μαζί τα road trips, με βασικό του κίνητρο να μην την αφήνει ποτέ πίσω. Ο Γιώργος περιγράφει τις αυθόρμητες και συγκινητικές αντιδράσεις του κόσμου όταν τη συναντούν πάνω στη μηχανή και εκμυστηρεύεται πως τα ταξίδια μαζί της αποτελούν μια μοναδική εμπειρία, αφού για εκείνον η Ellie δεν είναι απλώς συνοδηγός, αλλά μόνιμο μέλος της οικογένειάς του.

Μαθαίνουμε τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω από τα ζώα συντροφιάς, με Pet news και εξελίξεις που αφορούν την ευζωία, την προστασία και τα δικαιώματά τους. Παράλληλα, εξειδικευμένοι επαγγελματίες μοιράζονται χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές πληροφορίες για την καθημερινή φροντίδα των κατοικίδιων, φωτίζοντας σημαντικά ζητήματα υγείας και συμπεριφοράς και βοηθώντας τους κηδεμόνες να είναι σωστά ενημερωμένοι και υπεύθυνοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.