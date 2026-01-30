Ρωσία: Αίτημα Τραμπ προς Πούτιν για παύση πυρός έως την 1η Φεβρουαρίου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε προσωπικά από τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, ώστε να δημιουργηθούν «ευνοϊκές συνθήκες» για τις διαπραγματεύσεις.

Από τη μεριά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις για μια εβδομάδα λόγω καιρού, χωρίς ωστόσο να αναφέρει πότε θα λήξει αυτή η περίοδος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων την Παρασκευή, δεν ανέφερε τον καιρό ως παράγοντα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ όντως υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις στο Κίεβο για μια εβδομάδα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν «ευνοϊκές συνθήκες» για διαπραγματεύσεις», είπε.

