Ο Βίκτορ Όρμπαν εντείνει τη ρητορική του για την Ουκρανία για εσωτερική κατανάλωση. Πολλά από όσα λέει και θα λέει τις επόμενες εβδομάδες καθοδηγούνται από εκλογικούς υπολογισμούς, καθώς επιδιώκει να χρησιμοποιήσει το ζήτημα του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Ουκρανίας εργαλειακά για εσωτερικούς λόγους, όπως αναφέρει η Guardian.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Όρμπαν δήλωσε ότι η Ουγγαρία θα καλέσει τον πρεσβευτή της Ουκρανίας για -όπως ισχυρίστηκε- απόπειρες παρέμβασης στις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε να χάσει την εξουσία μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης. Ο Όρμπαν ισχυρίζεται ότι η ΕΕ σχεδιάζει να δεχθεί την Ουκρανία έως το 2027 για να της δώσει πρόσβαση στον επόμενο προϋπολογισμό. Όμως, την ίδια στιγμή που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμμένει στον στόχο ένταξης το 2027, ο Βίκτορ Όρμπαν αντιτίθεται σθεναρά σε αυτή την κίνηση.

Σε αποσπάσματα που δημοσίευσε ο διεθνής εκπρόσωπος της Ουγγαρίας, Ζόλταν Κόβατς, ο Όρμπαν υποστήριξε ότι κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΕΕ, δόθηκε στους ηγέτες ένα έγγραφο που περιγράφει τα σχέδια των Βρυξελλών για ένταξη της Ουκρανίας το 2027.

«Θέλουν να δεχτούν την Ουκρανία το 2027. Αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να δώσουν στην Ουκρανία χρήματα από τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που ξεκινά το 2028. Αυτό σημαίνει… ότι θα αφαιρεθούν από εμάς, τους Κεντροευρωπαίους», δήλωσε. «Επομένως, υπάρχει ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να μπει η Ουκρανία στην ΕΕ πριν από την έναρξη του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού».

Ο Όρμπαν επανέλαβε την αντίθεσή του στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, λέγοντας ότι η χώρα «δεν μπορεί να προστατεύσει την Ευρώπη από τη Ρωσία» και ότι δεν θα ενίσχυε την Ευρώπη, αλλά «θα μας παρέσυρε σε πόλεμο».

Η στρατηγική της «ενδιάμεσης ζώνης»

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση, τονίζοντας ότι τα χρήματα που προορίζονται για την Ουκρανία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των στρατών και του εξοπλισμού των ευρωπαϊκών χωρών.

Υποστήριξε ότι η γραμμή άμυνας κατά της Ρωσίας δεν είναι τα ουκρανικά σύνορα, αλλά εκεί που τελειώνουν τα σύνορα του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να παραμείνει ως ενδιάμεση ζώνη μεταξύ των δύο μπλοκ για λόγους ασφαλείας.

Το εκλογικό σκηνικό και η αντιπαράθεση με τον Πέτερ Μάγιαρ

Αυτά τα σχόλια πρέπει να ερμηνευθούν στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογών στην Ουγγαρία, όπου το ζήτημα της Ουκρανίας κυριαρχεί. Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν υπολείπεται αυτή τη στιγμή κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza.

Ο Όρμπαν εμφανίστηκε θιγμένος από την αιχμηρή αναφορά του Ζελένσκι στο Νταβός, ο οποίος προειδοποίησε την Ευρώπη να μην επιτρέψει σε κάποιες πρωτεύουσες να γίνουν «μικρές Μόσχες» και δήλωσε ότι κάθε «Βίκτορ» που ζει με ευρωπαϊκά χρήματα ενώ προσπαθεί να ξεπουλήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, αξίζει μια «σφαλιάρα».

Το Reuters σημειώνει ότι ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, έχει εντείνει την αντι-ουκρανική εκστρατεία του, προσπαθώντας να συνδέσει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μάγιαρ, με το Κίεβο και τις Βρυξέλλες. Κυβερνητικοί ιστότοποι κατηγορούν την Ουκρανία για «αηδιαστικές προκλήσεις» και χαρακτηρίζουν το κόμμα Tisza ως «τους προτιμώμενους Ούγγρους λακέδες της Ουκρανίας».

Σε μια εκστρατεία που στοχεύει κυρίως τους ψηφοφόρους της υπαίθρου, ο Όρμπαν παρουσιάζει την Ουκρανία ως ανάξια οικονομικής στήριξης, παρουσιάζοντας την κάλπη του Απριλίου ως επιλογή μεταξύ πολέμου και ειρήνης.

Πηγή: skai.gr

