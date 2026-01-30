Ανώτεροι στρατιωτικοί και διπλωμάτες της αμερικανικής αποστολής στη Γάζα αποχωρούν και οι αντικαταστάτες τους δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επανεξετάζουν τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της μεταπολεμικής Γάζας, σημειώνει το Reuters.

Ο ανώτατος αξιωματικός στο Πολιτικο-Στρατιωτικό Κέντρο Διοίκησης (CMCC), ένας υποστράτηγος τριών αστέρων, αναμένεται να αντικατασταθεί από έναν Αμερικανό διοικητή χαμηλότερου βαθμού, ενώ ο ανώτατος πολιτικός αξιωματούχος επέστρεψε στη θέση του ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Υεμένη.

Το CMCC ιδρύθηκε τον Οκτώβριο, στην πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, και έχει ως στόχο την εποπτεία της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τη διευκόλυνση της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διαμόρφωση της πολιτικής για τη Γάζα.

Η αναδιοργάνωση της ηγεσίας έρχεται εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας, όπως αναφέρουν δυτικοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες, σχετικά με το μελλοντικό ρόλο του οργανισμού, καθώς ο Τραμπ προχωρά στην επόμενη φάση του σχεδίου του, η οποία περιλαμβάνει τη σύσταση ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» από ξένους αξιωματούχους για την εποπτεία της πολιτικής για τη Γάζα.

Ο υποστράτηγος Πάτρικ Φρανκ, ανώτατος διοικητής των αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, ηγείται του CMCC από την ίδρυσή του. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ο Φρανκ προήχθη σε αναπληρωτή επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Τέσσερις διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι αναμένεται να αποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

