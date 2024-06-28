Στα άκρα έχει οδηγηθεί η προεκλογική πόλωση στη Γαλλία. Ενδεικτική του πρωτοφανούς κλίματος, ακόμα και για την ταραχώδη γαλλική δημόσια ζωή, ήταν η προειδοποίηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι ένας «εμφύλιος πόλεμος» θα μπορούσε να ξεσπάσει εάν η άκρα αριστερά ή η ακροδεξιά έρθουν στην εξουσία.



Ο Γάλλος πρόεδρος κατηγορεί τα δύο στρατόπεδα ότι τροφοδοτούν την ένταση με τις διχαστικές πολιτικές τους.



Οι Γάλλοι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες σε λίγες ώρες, στον πρώτο γύρο των κρίσιμων –και για την Ευρώπη– βουλευτικών εκλογών (την Κυριακή 30 Ιουνίου - ο δεύτερος στις 7 Ιουλίου). Και η Ευρώπη ανησυχεί.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μακρόν ζήτησε πρόωρη εκλογική αναμέτρηση μετά τη βαριά ήττα που υπέστη στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία –που θα διεξαχθούν σε δύο γύρους– είναι από τις πιο πολωμένες και έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο ταραχώδεις από τη δεκαετία του '50.



Ο πρόεδρος Μακρόν θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με την προοπτική να χρειαστεί να συνεργαστεί με έναν πρωθυπουργό από διαφορετικό πολιτικό υπόβαθρο, κάτι που θα μπορούσε κάλλιστα να μειώσει σημαντικά την επιρροή του, τονίζουν παρατηρητές, με τις διαφορές να είναι μεγάλες σε σειρά θεμάτων, με πιο πρόσφατη την επιλογή του Γάλλου επιτρόπου στην Κομισιόν.

«Μετεκλογικές αναταραχές»

Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος του Παρισιού Ζαν-Λυκ Ρομερό Μισέλ δήλωσε στο Channel News Asia ότι υπάρχουν ανησυχίες για αναταραχές μετά τις εκλογές.



«Υπάρχει μια ανησυχία ότι ίσως τις επόμενες μέρες να υπάρξουν εξεγέρσεις του κόσμου και ούτω καθεξής» ανέφερε.



«Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση…. Είναι ανεύθυνο για τον πρόεδρο που από καπρίτσιο διέλυσε το κοινοβούλιο, χωρίς καν να προειδοποιήσει τους βουλευτές του, και το έκανε σε μια στιγμή που κανονικά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό».



Το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση ενίσχυσε το προβάδισμά του ενόψει του πρώτου γύρου και πρόκειται να προβλέπεται ότι θα κερδίσει τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών στις εκλογές της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Ο ηγέτης της, ο χαρισματικός Ζορντάν Μπαρντέλα, 28 ετών, διεκδικεί τον πρωθυπουργικό θώκο.



Το ακροδεξιό κόμμα διαμηνύει ότι επιδιώκει «να εκμηδενίσει» τη μετανάστευση, να σταματήσει τις οικογενειακές επανενώσεις μεταναστών στη χώρα και να ενισχύσει την ασφάλεια στα σύνορα.



Ενώ το μήνυμά του «ακούγεται καλά» σε ορισμένους ψηφοφόρους, έχει εξοργίσει άλλους, οι οποίοι πραγματοποιούν διαδηλώσεις σε όλη τη γαλλική επικράτεια τις τελευταίες εβδομάδες.

Μετά από δεκαετίες πολιτικοί παρίες όπως η ακροδεξιά βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ να σχηματίσει κυβέρνηση μετά από τις βουλευτικές εκλογές.

Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν αύξησε περαιτέρω το ποσοστό του ενόψει του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών και να πιθανόν συγκεντρώσει το 37% των ψήφων, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στην εφημερίδα Les Echos.



Στην αντίπερα όχθη, στο «στρατόπεδο» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, αναφέρουν ότι η νίκη της Λεπέν θα μπορούσε να πυροδοτήσει την αριστερή «επανάσταση». Οι αγορές φαίνεται ότι ανησυχούν εξίσου, ή και περισσότερο, για την άνοδο του αριστερού συνασπισμού Νέο Λαϊκό Μέτωπο.

Πηγή: skai.gr

