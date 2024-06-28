Η Μαρίν Λεπέν απορρίπτει τον διορισμό του Τιερί Μπρετόν στη θέση του επιτρόπου της Γαλλίας στην ΕΕ, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει την εξουσία να τον διορίσει.

«Είναι προνόμιο του πρωθυπουργού να διορίζει τον Ευρωπαίο επίτροπο, όχι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας», είπε στο CNews την Παρασκευή. Ερωτηθείσα εάν ήταν κατά του σχεδίου του Μακρόν να διορίσει τον Μπρετόν για δεύτερη θητεία, απάντησε: «Φυσικά».

Εάν οι δημοσκοπήσεις για τις γαλλικές εκλογές επαληθευτούν, η Εθνική Συσπείρωση θα κερδίσει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση και ο νεοεκλεγείς ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά πρόκειται να γίνει πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Τις τελευταίες ημέρες, η Εθνική Συσπείρωση και ο Μακρόν αντιπαρατίθενται δημόσια για το ποιος θα αποφασίσει τι μετά τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής πολιτικής και της επιλογής για τον επόμενο Επίτροπο της ΕΕ.

Ενώ ο Μπαρντελά δήλωσε ρητά ότι θέλει να έχει λόγο για το όνομα του μελλοντικού Γάλλου Επιτρόπου, ο Μακρόν πιέζει ήδη για τον διορισμό του Μπρετόν, ο οποίος είναι επί του παρόντος επίτροπος εσωτερικής αγοράς.

«Είναι η επιθυμία μου και νομίζω ότι έχει την εμπειρία και τα προσόντα για τη δουλειά», είπε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Η Λεπέν ωστόσο διαφωνεί. «Ο Εμανουέλ Μακρόν προβάλλει τον εαυτό του ως νικητή σε μια χαμένη μάχη. Δεν θα μπορέσει να διορίσει τον κ. Μπρετόν, θα υπάρξει άλλη πλειοψηφία από αυτή του Εμανουέλ Μακρόν, άρα θα υπάρξει άλλη κυβέρνηση από αυτή που τώρα γνωρίζουμε». είπε.

Παράλληλα, η Λεπέν ξεκαθάρισε ότι ο Μπρετόν δεν θα είναι ο εκλεκτός του Μπαρντελά. «Σαφώς, ο κ. Μπρετόν δεν υπερασπίστηκε τα συμφέροντα της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της θητείας του», πρόσθεσε.

Κατά έναν ειρωνικό τρόπο, γράφει το Politico, ο Μπρετόν έχει κατηγορηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια ότι ήταν ο άνθρωπος του Παρισιού στις Βρυξέλλες, προωθώντας τη γραμμή της Γαλλίας και προστατεύοντας τις γαλλικές βιομηχανίες.



Πηγή: skai.gr

