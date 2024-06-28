«Πρωτοφανής πρόκληση για τη γαλλογερμανική μηχανή της ΕΕ» μια ενδεχόμενη επικράτηση της Λεπέν

Το ακροδεξιό Rassemblement National (RN, ID) της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία προσπαθεί να σιγουρέψει ότι τίποτα δεν θα αλλάξει στις γαλλογερμανικές σχέσεις εάν αναλάβει το κόμμα την πρωθυπουργία στη Γαλλία, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τους φόβους ότι το ευρωπαϊκό κέντρο θα χάσει τις ισορροπίες του.

Με το RN να βρίσκεται πολύ μπροστά στις δημοσκοπήσεις για τις επικείμενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής (30 Ιουνίου), ο πρόεδρος Μακρόν αναμένεται ευρέως ότι θα αναγκαστεί να διορίσει πρωθυπουργό από την ακροδεξιά για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γαλλίας.

Οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα επηρεάσει επίσης τη γαλλογερμανική συνεργασία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ.

«Ανησυχώ για τις εκλογές στη Γαλλία, (…) και ελπίζω ότι τα κόμματα που δεν είναι η Λεπέν θα επιτύχουν στις εκλογές», δήλωσε την Κυριακή ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Η Σαντάλ Κοπφ, επικεφαλής βουλευτής για ευρωπαϊκές υποθέσεις των Πρασίνων, του μικρότερου κυβερνητικού εταίρου του Σολτς, δήλωσε στο Euractiv ότι υπάρχουν «ανησυχίες ότι θα μπορούσαμε να χάσουμε προσωρινά έναν αξιόπιστο εταίρο».

Παρά τα πρόσφατα εμπόδια στις διμερείς σχέσεις, ο συντονισμός μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ απαιτείται συχνά για την επίτευξη της ευρύτερης συναίνεσης σε επίπεδο ΕΕ, όπως συνέβη πρόσφατα με τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Ο συντονισμός αυτός βασίζεται στον συντονισμό μεταξύ προέδρου και καγκελαρίου και σε ένα πλέγμα λεπτοδουλεμένων, τελετουργικών δεσμών.

Πιο συγκεκριμένα, τα δύο υπουργικά σχήματα συζητούν ετησίως στα λεγόμενα Υπουργικά Συμβούλια που προγραμματίζονται από τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών. Σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, μια συμφωνία στη συνάντηση του περασμένου Οκτωβρίου έθεσε τις βάσεις για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας της ΕΕ.

Ο εντατικός συντονισμός σε κίνδυνο

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Euractiv ότι οι ομάδες των υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας και της Γερμανίας περιλαμβάνουν παραδοσιακά έναν αξιωματούχο από την άλλη χώρα σε μια προνομιακή ρύθμιση. Η καγκελαρία απασχολεί επίσης έναν Γάλλο αξιωματούχο στο ευρωπαϊκό τμήμα της, τον μοναδικό ξένο αξιωματούχο εκεί.

«Εάν ο εντατικός συντονισμός μεταξύ των μεγαλύτερων κρατών μελών της ΕΕ αμβλυνθεί, αυτό θα βλάψει επίσης την ενότητα της ΕΕ και την ικανότητά της να ενεργεί», υπέθεσε ο Γιαν Βέρνερ, ειδικός σε γαλλογερμανικές υποθέσεις στο Κέντρο Ζακ Ντελόρ.

Εάν ένας πρωθυπουργός από το RN -πιθανώς ο Ζορντάν Μπαρντελά- έρθει στην εξουσία, ένα σημαντικό μέρος αυτού του γαλλογερμανικού συντονισμού θα μπορούσε να περάσει στην ακροδεξιά, καθώς θα διόριζε τουλάχιστον νέους υπουργούς, ενδεχομένως ακόμη και τον υπουργό Εξωτερικών.

Φαινομενικά ωστόσο, το RN έχει ορκιστεί να διατηρήσει στενούς δεσμούς με τη Γερμανία: «Εννοείται ότι θα διατηρήσουμε τα [Υπουργικά Συμβούλια] και φυσικά θα συνεχίσουμε τις ανταλλαγές μας με τη Γερμανία», δήλωσε στο Euractiv ο Αλεξάντρ Λουμπέ, ένας από τους βουλευτές της Λεπέν στο γαλλικό κοινοβούλιο και διευθυντής της εκστρατείας του RN για την ΕΕ, αποκαλώντας τη Γερμανία «σημαντικό εμπορικό εταίρο».

Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι για αμφιβολίες, καθώς το RN είναι ιστορικά επιφυλακτικό για τη σχέση αυτή. Όταν η τότε καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο Μακρόν υπέγραψαν το 2019 τη Συνθήκη του Άαχεν, μια συνολική συμφωνία συνεργασίας, η Λεπέν μίλησε για «προδοσία της Γαλλίας», η οποία «αφήνει την κυριαρχία μας να καταρρεύσει».

Μια νέα Ουγγαρία;

Όπου η RN είναι επικεφαλής, θα προκαλούσε ερωτήματα αν οι χώρες θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό «όραμα για την Ευρώπη», δήλωσε η Κλερ Ντέμεσμεϊ, γαλλογερμανίδα ερευνητής στο Κέντρο Marc Bloch. Αυτό σε μια εποχή που η Ένωση χρειάζεται μια κοινή γραμμή για την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα και τη διεύρυνση.

Η Σαντάλ Κοπφ περιέγραψε αξιοσημείωτες πολιτικές διαιρέσεις, λέγοντας ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για τις «πιθανές επιπτώσεις στον γαλλικό προϋπολογισμό, για παράδειγμα, σχετικά με τη στήριξη της Ουκρανίας και τη γενική αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής πολιτικής της Γαλλίας».

Το RN είναι επίσης επικριτικό απέναντι στη διεύρυνση και έχει ορκιστεί να μειώσει τις συνεισφορές της Γαλλίας στην ΕΕ.

Ο καθημερινός συντονισμός, «ο οποίος θεωρείται δεδομένος, θα τεθεί επίσης ξαφνικά υπό αμφισβήτηση», δήλωσε ο Βέρνερ.

Σημείωσε ότι το RN θα επιθυμούσε να διατηρήσει την εμφάνιση της τάξης για να μην τρομάξει τους ψηφοφόρους ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.

«Υπάρχουν ευρωπαϊκά παραδείγματα για αυτό, όπως το PiS στην Πολωνία και ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, όπου κυβερνήσεις με ανελεύθερες φιλοδοξίες προσαρμόστηκαν αρχικά σε κάποιο βαθμό στις νόρμες», είπε. Στη συνέχεια τα σύνορα μετατοπίστηκαν σταδιακά.

Υπό το σκληροδεξιό PiS, οι περιοδικές γερμανο-πολωνικές συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου είχαν αρχικά συνεχιστεί, αλλά έκτοτε δεν έχουν συγκληθεί εδώ και έξι χρόνια, ενώ ο τριμερής συντονισμός του τριγώνου της Βαϊμάρης με τη Γαλλία επίσης αδρανοποιήθηκε.

Ο Βέρνερ επεσήμανε τα πρώτα σημάδια: Το RN υποσχέθηκε να περιορίσει τη ζώνη Σένγκεν στους υπηκόους της ΕΕ, κάτι που όμως θα απαιτούσε στην πράξη συνοριακούς ελέγχους για όλους. Αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη γαλλογερμανική διασυνοριακή συνεργασία, είπε.

Η Ντέμεσμεϊ είδε ερωτηματικά σχετικά με τις ανταλλαγές διπλωματών, σε περίπτωση που το RN αποκτήσει τον έλεγχό τους: «Θα εξακολουθήσουν να επιτρέπεται σε Γερμανούς αξιωματούχους να παρευρίσκονται σε γαλλικές υπουργικές συναντήσεις, όπου η εμπιστοσύνη είναι πολύ μεγάλη; Θα εξακολουθούν να είναι ευπρόσδεκτοι;».

«Ένα γαλλικό υπουργικό συμβούλιο υπό την ηγεσία του RN θα αποτελούσε μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για τις γαλλογερμανικές σχέσεις», κατέληξε ο Βέρνερ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.