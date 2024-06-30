Οι βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία έχουν ήδη δημιουργήσει ανησυχία στους επενδυτές, καθώς το ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας αυξάνεται, ωστόσο υπάρχουν δυο πιθανά σενάρια που δεν έχουν αποτιμηθεί από τις αγορές και που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα χρηματιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, εκτιμά η Citi.

"Με βάση το μοντέλο μας η αγορά ποντάρει μεταξύ ενός ευνοϊκού αποτελέσματος κι ενός πιθανού αδιεξόδου, ενώ η αποτίμηση ενός πλήρους αδιεξόδου απέχει μόλις μερικές μονάδες βάσης" δήλωσε στο Squawk Box Europe του CNBC η Beata Manthey, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Citi.

"Η αγορά δεν έχει αποτιμήσει μια ακροδεξιά ή μια ακροαριστερή πλειοψηφία" τόνισε η Manthey.

Το φορολογικό σχέδιο και το σχέδιο δαπανών τόσο του ακροδεξιού κόμματος Rassemblement National (RN, ή Εθνική Συσπείρωση) όσο και του αριστερού συνασπισμού Nouveau Front Populaire (NFP ή Νέο Λαϊκό Μέτωπο) αποτελούν βασική πηγή ανησυχίας για τη μελλοντική μεταβλητότητα των γαλλικών ομολόγων. Οικονομολόγοι έχουν ήδη προειδοποιήσει για κρίση χρέους στην περίπτωση που μια από τις δυο παρατάξεις καταφέρει να συγκεντρώσει πλειοψηφία στις επικείμενες εκλογές και στη συνέχεια μπορέσει να περάσει, και δη γρήγορα μέσω της πλειοψηφίας της, τις προτάσεις της.

Και τα δυο κόμματα αναμένεται να καταγράψουν καλύτερες επιδόσεις στον πρώτο γύρο των εκλογών την Κυριακή απ ό,τι ο κεντρώος συνασπισμός του Εμανουέλ Μακρόν. Ωστόσο, η πορεία από κει και στο εξής χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά αβέβαιη.

Ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα για τις αγορές θα ήταν είτε να καταφέρει η κεντρώα παράταξη να βρει έναν τρόπο ώστε να κερδίσει ή να εκλεγεί ένα αδύναμο κοινοβούλιο στο οποίο καμία παράταξη δεν θα μπορέσει να προχωρήσει με την ατζέντα της.

Τα σενάρια της Citi

Η Citi υιοθέτησε μια σειρά σεναρίων για την έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά και πως θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία του γαλλικού CAC 40, με βάση και τις πιθανές κινήσεις των spreads μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών ομολόγων, τα οποία την Παρασκευή χτύπησαν υψηλά 12 ετών κι έφτασαν στις 85,2 μονάδες βάσης.

"Το αποτέλεσμα είναι ακόμη αρκετά αβέβαιο, το μόνο που έχουμε στην παρούσα φάση είναι οι δημοσκοπήσεις για τον πρώτο γύρο των εκλογών. Θα ξέρουμε περισσότερα το βράδυ της Κυριακής" είπε η Manthey.

"Ας βάλουμε στο κάδρο τι σημαίνει για τους επενδυτές η ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών. Η Ευρώπη ήταν μια πολύ δημοφιλής αγορά, έχει υπεραποδόσει, οι διεθνείς επενδυτές μετατοπίστηκαν από την αμερικανική αγορά στην ευρωπαϊκή, με τις θέσεις τους να είναι καθαρά long, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Όλη αυτή η θετική εικόνα έχει μετατραπεί σε 'ουδέτερη' (neutral), αλλά όχι σε αρνητική" συμπλήρωσε.

Επίσης, ανέφερε πως "οι ευρωπαϊκές μετοχές διαπραγματεύονται σχεδόν με 40% discount σε σχέση με τις αμερικάνικες, το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο του 15-20%."

"Οι αποτιμήσεις όμως χρειάζονται ένα κίνητρο. Και ο αυξημένος πολιτικός κίνδυνος δεν είναι. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Το μοντέλο μας δείχνει πως αυτή τη στιγμή οι αγορές είναι δίκαια αποτιμημένες με βάση τι περιμένουν οι αναλυτές από πλευράς θεμελιωδών μεγεθών" πρόσθεσε η Manthey.

"Ας το θέσουμε διαφορετικά, έχουμε υποβαθμίσει την ευρωπαϊκή αγορά και έχουμε αναβαθμίσει την αμερικάνικη στον απόηχο του αυξημένου πολιτικού κινδύνου. Μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών, η ευρωπαϊκή τείνει να είναι η πιο ευάλωτη σε τέτοιους κινδύνους.

Αν το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών δεν είναι φιλικό για τις αγορές και βρεθεί ο CAC σε σημαντικό sell off, αυτό θα διαχυθεί και στις άλλες αγορές" κατέληξε η Manthey.

