Μία μητέρα έγινε το πρώτο άτομο που φυλακίστηκε σύμφωνα με τους νόμους περί καταναγκαστικού γάμου της Αυστραλίας, επειδή ανάγκασε την κόρη της να παντρευτεί έναν άνδρα που αργότερα δολοφόνησε την 21χρονη.

Η Sakina Muhammad Jan κρίθηκε ένοχη για τον εξαναγκασμό της Ruqia Haidari (της κόρης της) να παντρευτεί τον 26χρονο Mohammad Ali Halimi το 2019, με αντάλλαγμα μια μικρή πληρωμή.

Έξι εβδομάδες μετά τον γάμο, ο Halimi σκότωσε την 21χρονη - ένα έγκλημα για το οποίο εκτίει πλέον ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Τη Δευτέρα, η Jan - η οποία δήλωσε αθώα - καταδικάστηκε σε τουλάχιστον ένα χρόνο φυλάκιση, για αυτό που ο δικαστής αποκάλεσε «αφόρητη πίεση» που είχε ασκήσει στην κόρη της.

Οι νόμοι για τον καταναγκαστικό γάμο θεσπίστηκαν στην Αυστραλία το 2013 και επισύρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 7 ετών. Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις που εκκρεμούν, αλλά η Jan είναι η πρώτη που καταδικάστηκε για το αδίκημα.

Πρόκειται μια γυναίκα αφγανικής καταγωγής, πρόσφυγας, που διέφυγε από τη δίωξη των Ταλιμπάν και μετανάστευσε στην Αυστραλία με τα 5 παιδιά της το 2013. Οι δικηγόροι της Jan είπαν ότι υποφέρει από «θρήνο» για τον θάνατο της κόρης της, και συνεχίζει να επιμένει για την αθωότητά της.

Στη δίκη ακούστηκε ότι η 21χρονη αναγκάστηκε για πρώτη φορά να συνάψει ανεπίσημο θρησκευτικό γάμο σε ηλικία 15 ετών - μια ένωση που έληξε μετά από 2 χρόνια - και δεν ήθελε να ξαναπαντρευτεί μέχρι τα 27 ή τα 28 της.

«Ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές και να βρει δουλειά», είπε η δικαστής Fran Dalziel στις δηλώσεις της καταδίκης.

Ενώ η Jan μπορεί να πίστευε ότι ενεργούσε προς το συμφέρον της κόρης της, η κυρία Dalziel είπε ότι είχε αγνοήσει επανειλημμένα τις επιθυμίες της κόρης της και είχε «καταχραστεί» την εξουσία της ως μητέρα.

«[Η Haidari] θα ήξερε ότι η μη συμμετοχή στον γάμο θα δημιουργούσε ερωτήματα για εσάς και την υπόλοιπη οικογένεια».

«Την ανησυχούσε όχι μόνο ο θυμός σας, αλλά η θέση σας στην κοινότητα».

Η Jan καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, αλλά μπορεί να αποφυλακιστεί μετά από 12 μήνες και να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής της στην κοινότητα.



Κατά τη διάρκεια της καταδίκης του Mohammad Ali Halimi για τη δολοφονία της 21χρονης το 2021, ένα δικαστήριο στη Δυτική Αυστραλία - όπου ζούσε το ζευγάρι - ακούστηκε ότι ήταν βίαιος και καταχρηστικός απέναντι στη νέα σύζυγό του, επιμένοντας βίαια να αναλάβει τις δουλειές του σπιτιού.

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο γενικός εισαγγελέας Mark Dreyfus περιέγραψε τον καταναγκαστικό γάμο ως «το αδίκημα που μοιάζει με δουλεία» στην Αυστραλία, με 90 υποθέσεις που τέθηκαν υπόψη της ομοσπονδιακής αστυνομίας μόνο το 2022-2023.

