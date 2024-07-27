Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ανάμειξη ξένης χώρας στις ενέργειες δολιοφθοράς που διαπράχθηκαν κατά του σιδηροδρομικού δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας (TGV) προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών την χθεσινή ημέρα της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι επιθέσεις τα ξημερώματα της Παρασκευής κατέστρεψαν υποδομές κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών που συνδέουν το Παρίσι με πόλεις όπως η Λιλ, στα βόρεια, το Μπορντό, στα δυτικά, και το Στρασβούργο, στα ανατολικά.

Μια άλλη επίθεση στη γραμμή Παρίσι-Μασσαλία απετράπη, ανακοίνωσε η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF.

Δεν υπήρξε άμεσα ανάληψη ευθύνης.

"Ποιός ευθύνεται; Είτε προέρχεται από το εσωτερικό της χώρας ή υπήρξε εντολή από το εξωτερικό, είναι πολύ νωρίς για να πούμε. Εχουμε εντοπίσει μια σειρά στοιχείων που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα βρούμε τον ένοχο αρκετά σύντομα", δήλωσε ο Ζεράλντ Νταρμανέν στο δίκτυο France 2.

Την Παρασκευή, δύο πηγές ασφαλείας είπαν ότι ο τρόπος λειτουργίας των σαμποτέρ αρχικά στρέφει τις υποψίες προς ακροαριστερές οργανώσεις ή ακτιβιστές για το περιβάλλον, αλλά ότι ακόμη δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Η κίνηση στο δίκτυο των TGV θα έχει αποκατασταθεί τη Δευτέρα, όπως είπαν ο υπουργός Μεταφορών Πατρίς Βεργκριέτ και ο επικεφαλής της SNCF Ζαν-Πιέρ Φαραντού χθες στους δημοσιογράφους.

Η SNCF επανέλαβε ότι τα σχέδια για τη μεταφορά των διαγωνιζομένων ομάδων στους Ολυμπιακούς είναι εγγυημένα.

Χθες, 100.000 άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν με τρένα και άλλοι 150.000 αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στα δρομολόγιά τους, αλλά τελικά έφτασαν στον προορισμό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.