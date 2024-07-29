Όλα τα τρένα υψηλής ταχύτητας (TGV) του σιδηροδρομικού δικτύου της Γαλλίας κινούνται κανονικά σήμερα το πρωί, τρεις ημέρες μετά τη δολιοφθορά που διαπράχθηκε ανήμερα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, βεβαίωσε ο υπουργός Μεταφορών Πατρίς Βεργκριέτ.

«Σας το επιβεβαιώνω, σήμερα (Δευτέρα) το πρωί, όλα τα τρένα κινούνται, και στην γραμμή Est (σ.σ. εξυπηρετεί την ανατολική Γαλλία) -όπου αυτό γίνεται από το Σάββατο-, την γραμμή Atlantique (σ.σ. εξυπηρετεί τη δυτική Γαλλία), όπου χθες (Κυριακή) βρισκόμασταν ήδη σε μια σχεδόν φυσιολογική κατάσταση, και στη (γραμμή) Nord (σ.σ. εξυπηρετεί τη βόρεια Γαλλία), όπου χθες είχαμε τρία στα τέσσερα τρένα, σήμερα η κυκλοφορία είναι κανονική» δήλωσε ο Βεργκριέτ στο RTL.

Ένα 24ωρο πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις στη χώρα βυθίστηκαν στο χάος λόγω δολιοφθοράς στο δίκτυο των TGV.

Οι εμπρησμοί στις γραμμές των TGV Atlantique, Nord και Est που συνδέουν το Παρίσι με το δυτικό, το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της χώρας, είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα απίστευτο κομφούζιο σε κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Στον Gare du Nord, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού, και στον σταθμό Montparnasse επικρατούσε χάος, με χιλιάδες ταξιδιώτες να έχουν εγκλωβιστεί.

🇫🇷 ALERTE INFO - À quelques heures de la cérémonie d’ouverture des JO, la #SNCF est victime d’une "attaque massive d'ampleur pour paralyser" son réseau de TGV, avec des incendies volontaires. Le trafic sera "très perturbé" au moins tout le week-end. ⚠️ Il est demandé "à tous les… pic.twitter.com/pMrxUN8Ka4 — Mediavenir (@Mediavenir) July 26, 2024

Πολλοί από τους ταξιδιώτες θα ταξίδευαν στο Παρίσι για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ταξιδιώτες περιμένουν σήμερα υπομονετικά στον σιδηροδρομικό σταθμό Saint-Jean, στο Μπορντό της Γαλλίας

Τα περισσότερα σημερινά δρομολόγια από και προς Παρίσι είχαν ακυρωθεί.

Εκατοντάδες ταξιδιώτες περιμένουν υπομονετικά στον σιδηροδρομικό σταθμό Saint-Jean, στο Μπορντό της Γαλλίας

Εκτός από τους επισκέπτες των Ολυμπιακών Αγώνων, η επίθεση αυτή επηρέασε και μεγάλο αριθμό Γάλλων παραθεριστών, καθώς πολλοί επέστρεφαν από άδειες του Ιουλίου και πολλοί έφευγαν για τις άδειες του Αυγούστου.

Η εισαγγελία του Παρισιού άνοιξε έρευνα για «σκόπιμη ζημιά» και βλάβη σε «θεμελιώδη εθνικά συμφέροντα».

Πηγή προσκείμενη στην έρευνα αναφέρθηκε σε «δολιοφθορά», ενώ πηγή των σωμάτων ασφαλείας δήλωσε ότι έχουν κινητοποιηθεί στο σύνολό τους οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Το να ενεργείς ενάντια στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι να ενεργείς εναντίον της Γαλλίας»

Καταγγέλλοντας μια «σκανδαλώδη εγκληματική ενέργεια», ο υπουργός Μεταφορών Πατρίς Βεργκριέτ καταδίκασε σθεναρά τις επιθέσεις που θα υπονομεύσουν «την αναχώρηση για διακοπές πολλών Γάλλων».

«Είναι απολύτως φρικτό», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Αμελί Ουντεα-Καστέρα στο BFM TV. «Είναι οι Αγώνες των αθλητών, που τους ονειρεύονται χρόνια και αγωνίζονται για το Άγιο Δισκοπότηρο, για να ανέβουν στο βάθρο, και αυτό πάνε να τους το σαμποτάρουνε».

«Το να ενεργείς ενάντια στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι να ενεργείς εναντίον της Γαλλίας, είναι να ενεργείς ενάντια στο δικό σου στρατόπεδο, στη χώρα σου. Δεν είναι οι Αγώνες μιας κυβέρνησης, είναι οι Αγώνες ενός έθνους» τόνισε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.