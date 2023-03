Η Γαλλία και πάλι σε απεργιακό κλοιό για το συνταξιοδοτικό - Κινητοποιήσεις που θυμίζουν τα «κίτρινα γιλέκα»

Ξεκίνησαν ξανά σήμερα στη Γαλλία απεργίες και διαδηλώσεις που θέλουν να παραλύσουν την Γαλλία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μεταρρύθμιση του συστήματος συνταξιοδότησης του Εμανουέλ Μακρόν, λίγες ημέρες πριν από την πιθανή έγκρισή της από το γαλλικό κοινοβούλιο.

Τα συνδικάτα προβλέπουν επίσης και πιο ασυνήθιστες απεργιακές κινητοποιήσεις: κλειστά καταστήματα, ανοικτοί σταθμοί διοδίων, αποκλεισμένοι κυκλικοί οδικοί κόμβοι, ματαίωση παραστάσεων, ενέργειες που θυμίζουν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των «κίτρινων γιλέκων» την περίοδο 2018-2019.

Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους - Χάος στις μεταφορές και την ενέργεια

Η σημερινή έκτη ημέρα κινητοποιήσεων προβλέπεται ότι θα έχει μαζική συμμετοχή και θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για την γαλλική κυβέρνηση που θέλει να ανεβάσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 χρόνια για να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του συστήματος συνταξιοδότησης το οποίο αποτελεί πυλώνα του κοινωνικού μοντέλου αλά γαλλικά.

Η έκτη αυτή ημέρα διαμαρτυρίας περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες απεργίες σε πολλούς τομείς, από τις μεταφορές μέχρι τα διυλιστήρια, τον ενεργειακό τομέα, το εμπόριο ή την διαχείριση των απορριμμάτων και διαδηλώσεις που αναμένεται να χαρακτηρισθούν από μαζική συμμετοχή.

Οι πολέμιοι της μεταρρύθμισης καταγγέλλουν ένα «άδικο» σχέδιο, που τιμωρεί κυρίως τους μισθωτούς των βαρέων επαγγελμάτων, και καταδικάζεται μαζικά στις δημοσκοπήσεις.

Ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου CFDT Λοράν Μπερζέ προέβλεψε μία ημέρα «εξαιρετικά ισχυρών κινητοποιήσεων» και κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν «να μην κωφεύει» στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας , ενώ η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν προειδοποίησε για τις συνέπειες που θα έχει για τους πλέον ευάλωτους Γάλλους η παράλυση της χώρας.

Η πρώτη ενέργεια μεγάλων διαστάσεων της σημερινής ημέρας ήταν ο αποκλεισμός όλων των διυλιστηρίων της Γαλλίας, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του το συνδικάτου CGT-Chimie διαβεβαιώνοντας ότι τα διυλιστήρια των TotalEnergies, EssoExxonMobil και Petroineos βρίσκονται σε αποκλεισμό.

Την χθεσινή νύκτα, οι διαδηλωτές ξεκίνησαν να μπλοκάρουν τον οδικό άξονα της Ρεν στην δυτική Γαλλία.

Στις 31 Ιανουαρίου, τα συνδικάτα υποστήριξαν ότι κατέβασαν στους δρόμους 2,5 εκατομμύρια διαδηλωτές σε ολόκληρη την χώρα (1,27 εκατομμύριο σύμφωνα με τις αρχές).

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, 1,1 έως 1,4 εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να κατεβούν στους δρόμους σήμερα. Το συνδικάτο CGT καλεί σε 265 συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την χώρα.

