Ιδιαίτερα καυστικός με τη διαιτησία ήταν ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μετά την πρόκριση της Πορτογαλίας επί της Κροατίας (2-1) για τους «32» του Μουντιάλ. Ο Σουηδός άλλοτε μεγάλος άσος και νυν σχολιαστής στο Fox θεώρησε κατάφορη αδικία την ακύρωση του γκολ ισοφάρισης των Κροατών στο φινάλε των καθυστερήσεων, ενώ έκανε λόγο για... σπρώξιμο στην Πορτογαλία και τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε όλη τη διοργάνωση.

«Το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι απίστευτα σκληρό. Δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας—πιστεύω ότι η Κροατία έχει κάθε δικαίωμα να νιώθει ότι την έκλεψαν. Είδα το replay, και ακόμα δεν βλέπω αρκετά για να με πείσουν ότι ο Γκβάρντιολ ήταν οφσάιντ. Όταν ακυρώνεις ένα γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα ενός αγώνα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πρέπει να είναι προφανές. Για μένα, δεν ήταν προφανές. Αυτό το γκολ έπρεπε να μετρήσει. Η Κροατία πίστευε ότι είχε σώσει τον εαυτό της. Οι παίκτες πανηγύρισαν, οι φίλαθλοι εξερράγησαν, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλα τούς αφαιρέθηκαν. Αυτές είναι οι στιγμές που σπάνε ομάδες. Αντί να μιλάμε για ένα απίστευτο γκολ ισοφάρισης στα τελευταία λεπτά, μιλάμε για άλλη μία διαμάχη με το VAR. Η Πορτογαλία θα πανηγυρίσει επειδή προκρίθηκε και συγχαρητήρια σε αυτούς. Αλλά αν ήμουν εγώ η Κροατία, θα έφευγα από αυτό το γήπεδο νιώθοντας ότι το ποδόσφαιρο μου πήρε κάτι απόψε», ανέφερε αρχικά.

«Ανέστειλαν την τιμωρία των 3 αγωνιστικών του Κριστιάνο. Δεν απέβαλαν δύο Πορτογάλους παίκτες κόντρα στο Κονγκό για ένα φάουλ που άξιζε κόκκινη κάρτα. Πριν από μερικές μέρες, ακύρωσαν ένα καθαρό νικητήριο γκολ για την Κολομβία και τώρα ακύρωσαν ένα γκολ της Κροατίας που θα μπορούσε να τους χαρίσει τη νίκη στον αγώνα. Γιατί η FIFA δείχνει τόση εύνοια στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Πορτογαλία;», πρόσθεσε.

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