Πριν από μερικές ημέρες ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έριξε την «βόμβα» αποχώρησής του από τους Λος Άντζελες Λέικερς, με τον «Βασιλιά» να βρίσκεται πλέον στην αναζήτηση της νέας μπασκετικής του στέγης, η οποία και θα του προσφέρει την ευκαιρία να διεκδικήσει άμεσα ένα ακόμη δαχτυλίδι στην σπουδαία καριέρα του.

Συνολικά 29 ομάδες του ΝΒΑ θέλουν τον Λεμπρόν Τζέιμς (Lebron James), αλλά ο ίδιος έχει απορρίψει τις 19 και εξετάζει την πιθανή ένταξή του σε μία από τις υπόλοιπες δέκα.

Ο 41χρονος υπερπαίκτης θέλει να πάει σε μία ομάδα και να κλείσει την καριέρα του με ένα ακόμη πρωτάθλημα, οπότε δεν είναι εύκολη η επιλογή. Σίγουρα στους Golden State Warriors θα ευχαριστηθεί το μπάσκετ παρέα με τον Στεφ Κάρι, αλλά έχει τους ενδοιασμούς του, διότι τα τελευταία χρόνια έχουν χάσει τη δυναμική τους. Οπότε...;

Οι New York Knicks είναι οι πρωταθλητές του ΝΒΑ και γιατί να μην το επαναλάβουν;

Οι Boston Celtics έχουν βαριά φανέλα και θα είχε ενδιαφέρον για τον Τζέιμς να τη φορέσει και αυτή, μετά τη σύνδεσή του με τους Lakers.

Οι Cleveland Cavaliers είναι το πρώτο του μπασκετικό σπίτι.

Οι Miami Heat είναι το δεύτερο μπασκετικό του σπίτι.

Οι San Antonio Spurs έχουν ομαδάρα και ταιριάζει στο ρόστερ.

Οι Philadelphia 76ers έχουν φανέλα και δίψα και είναι μπασκετούπολη και ο ΛεΜπρόν ξέρει ότι θα περάσει καλά και θα τους ανεβάσει επίπεδο.

Οι Minnesota Timberwolves ψάχνουν την υπέρβαση, είναι ένα δυνατό αουτσάιντερ που θα αυξήσουν τις πιθανότητές τους, αν κάνουν δικό τους τον Τζέιμς.

Οι Denver Naggets έχουν το ρόστερ για να το σηκώσουν ξανά.

Οι Dallas Mavericks ψάχνουν τη λύτρωση και θέλουν να διορθώσουν τα πρόσφατα λάθη τους.

Σε λίγες μέρες η μεγάλη απόφαση.

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