Απάτες-«μαμούθ» στον ΕΟΠΥΥ: 5.429 ψευδείς συνταγές, ζημία άνω των 400.000 ευρώ

Aπάτες «μαμούθ» σε βάρος του ΕΟΠΥΥ αποκαλύπτει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει πολυετές δίκτυο ψευδών συνταγογραφήσεων και εικονικών εκτελέσεων συνταγών, αποκομίζοντας παράνομα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, σύμφωνα ,με πληροφορίες, περιλαμβάνεται και ένας υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Ιουλίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον ΕΟΦ.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακή ιατρός δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Από την πολύμηνη έρευνα, η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΥΥ, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026, επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, καθώς και την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ώστε να μη γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, προκειμένου να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στην οργάνωση συμμετείχαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων, καθώς και δύο ιατροί, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διευκόλυνση και υλοποίηση της εγκληματικής δραστηριότητας. Η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ έχουν ήδη εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθείσες συνταγές.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, 1.200 ευρώ, πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές/γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων), φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

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