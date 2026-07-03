Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στο Σπαθοβούνι στον δήμο Κορινθίων-Τενέας ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00, ενώ εστάλη 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προκειμένου το μέτωπο να περιοριστεί το συντομότερο δυνατό.

Δείτε βίντεο από το μέτωπο της φωτιάς:

Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε σήμερα 3 Ιουλίου 2026 λίγο Μέτα τις 16:00 στο Σπαθοβουνι Κορινθίας

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Σημ. Το βίντεο είναι από το korinthostv.gr

Πηγή: skai.gr

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