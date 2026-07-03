Την εκτίμηση ότι η άρση της απαγόρευσης πώλησης των μαχητικών F-35 προς την Τουρκία αποτελεί το πιο εύκολο και πρακτικό βήμα, σε σύγκριση με την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα ως βιομηχανικού εταίρου, διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA, ο Φιντάν υποστήριξε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σχετικές διαδικασίες.

«Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν και οι σχετικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Καθώς αυτά τα βήματα θα υλοποιούνται, η κοινή γνώμη θα τα βλέπει», ανέφερε αρχικά.

Ερωτηθείς αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σημείωσε ότι η άρση των κυρώσεων είναι πιθανή, επισημαίνοντας ωστόσο πως η εξέλιξη της νομοθετικής διαδικασίας στο αμερικανικό Κογκρέσο δεν συμβαδίζει πάντοτε με τις πολιτικές αποφάσεις.

«Είναι πιθανό. Ωστόσο, η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και η ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο δεν συμπίπτουν πάντοτε χρονικά. Από διοικητική και πολιτική άποψη, πάντως, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ως προς τη βούληση των δύο κυβερνήσεων. Το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία στο αμερικανικό Κογκρέσο μένει να το δούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί πλέον ρεαλιστική την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε διάκριση μεταξύ της αγοράς των αεροσκαφών και της συμμετοχής της χώρας στην παραγωγή τους.

Όπως εξήγησε, άλλο είναι η άρση της απαγόρευσης πώλησης των F-35, η παραλαβή των αεροσκαφών που έχει ήδη αγοράσει η Τουρκία και η δυνατότητα μελλοντικών προμηθειών, και άλλο η επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα ως βιομηχανικού εταίρου.

«Κατά την άποψή μου, η άρση της απαγόρευσης πώλησης είναι το πιο εύκολο και πρακτικό ζήτημα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διοικητική απόφαση και εκτιμώ ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει μετά την άρση των κυρώσεων CAATSA», δήλωσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η απαγόρευση είχε ενσωματωθεί στη νομοθεσία των ΗΠΑ μέσω του αμυντικού προϋπολογισμού.

Αντίθετα, όπως σημείωσε, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα παραγωγής των F-35 αποτελεί πολύ πιο σύνθετη διαδικασία, καθώς απαιτεί νέα απόφαση της διεθνούς κοινοπραξίας που διαχειρίζεται το πρόγραμμα.

«Η επιστροφή στο πρόγραμμα αποτελεί εντελώς διαφορετικό θέμα. Αυτό προϋποθέτει νέα απόφαση της κοινοπραξίας που διαχειρίζεται το πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε, συμμετέχουν και άλλες χώρες-εταίροι, οι οποίες πριν από μερικά χρόνια είχαν αποφασίσει τον αποκλεισμό της Τουρκίας», ανέφερε.

«Το Ισραήλ αποτελεί πρόβλημα για ολόκληρο τον κόσμο»

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε και στις σχέσεις με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι το Τελ Αβίβ επιχειρεί να δημιουργήσει έναν νέο αντίπαλο, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τη διεθνή κριτική που, όπως είπε, δέχεται για τις ενέργειές του.

Απαντώντας στο ερώτημα αν θεωρεί ότι στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή το Ισραήλ αναζητά έναν νέο εχθρό, προκειμένου να αλλάξει αυτή την καταστροφική εικόνα που έχει προκαλέσει την καταδίκη της διεθνούς κοινότητας», προσθέτοντας ότι στις επαφές του στο εξωτερικό δέχεται συχνά σχετικές ερωτήσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει όταν θεωρεί ότι θίγονται τα εθνικά ή περιφερειακά της συμφέροντα.

«Όσο το Ισραήλ ή οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας συγκρούεται με τα εθνικά και περιφερειακά μας συμφέροντα, δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβηθούμε, να διστάσουμε ή να κάνουμε πίσω. Ο καβγάς δεν μας φοβίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, το Ισραήλ δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για την Τουρκία, αλλά για τη διεθνή κοινότητα συνολικά.

«Το Ισραήλ δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για εμένα· αποτελεί πρόβλημα για ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της Τουρκίας. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, όπως ισχυρίστηκε, «με αυτές τις πολιτικές και αυτή τη νοοτροπία έχουν γίνει πλέον ένα βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί να σηκώσει».

Σφοδρή αντίδραση του Τελ Αβίβ: «Ο Φιντάν υποκινεί σε γενοκτονία των Εβραίων»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ να κατηγορεί τον Τούρκο ομόλογό του για «υποκίνηση σε γενοκτονία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Σάαρ χαρακτήρισε «αηδιαστικά» τα σχόλια του Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι συνιστούν «σχολική υποκίνηση σε γενοκτονία».

«Η απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού ως "αβάσταχτου βάρους" είναι η κλασική, φρικτή γλώσσα των χειρότερων εξολοθρευτικών καθεστώτων της ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Turkish FM @HakanFidan’s sickening words are textbook incitement to genocide.



Dehumanizing the Jewish people as an "unbearable burden" is the classic, horrific language of history’s worst eliminationist regimes.



The civilized world and Turkey's NATO allies must unequivocally… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 2, 2026

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και τους συμμάχους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ να καταδικάσουν τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών.

«Ο πολιτισμένος κόσμος και οι σύμμαχοι της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να καταδικάσουν απερίφραστα αυτή τη ρητή έκκληση για την εξάλειψη του Ισραήλ», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

Τούρκοι αναλυτές: «Οι εκσκαφές στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου αποτελούν κόκκινη γραμμή»

Συνεχίζονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι αναφορές στις αμυντικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε ελληνικά νησιά του Αιγαίου, με αναλυτές να υποστηρίζουν ότι οι εκσκαφές και οι σχετικές παρεμβάσεις συνιστούν «κόκκινη γραμμή» για την Άγκυρα.

Όπως αναφέρθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή του Haberturk, «η Τουρκία έχει ορισμένες κόκκινες γραμμές. Αν συνεχίσετε να σκάβετε και να κάνετε τέτοιες παρεμβάσεις στα νησιά, τότε, από την οπτική της Τουρκίας, αυτά είναι σημεία στο Αιγαίο που θεωρούνται κόκκινες γραμμές».

Στη συνέχεια της συζήτησης, οι αναλυτές υποστήριξαν ότι, ανεξάρτητα από το αν η Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιεί έργα στα εδάφη που ελέγχει, το κρίσιμο ζήτημα είναι – κατά την άποψή τους – το διεθνές νομικό καθεστώς των νησιών.

Επικαλέστηκαν τη Συνθήκη του Λονδίνου (1913), τη Συνθήκη της Λωζάννης, τη συμφωνία με την οποία τα Δωδεκάνησα μεταβιβάστηκαν από την Ιταλία στην Ελλάδα, καθώς και τη Σύμβαση του Μοντρέ για το Καθεστώς των Στενών (1936), υποστηρίζοντας ότι όλες προβλέπουν καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης για συγκεκριμένα νησιά.

Σύμφωνα με τους ίδιους, στα νησιά αυτά θα μπορούσαν να υπάρχουν μόνο δυνάμεις χωροφυλακής ή αστυνομίας για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, ενώ ισχυρίστηκαν ότι η Ελλάδα έχει δεσμευθεί διεθνώς να τηρεί το συγκεκριμένο καθεστώς.

Κατέληξαν, τέλος, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προβάλλει τις συγκεκριμένες θέσεις και να ζητά την εφαρμογή όσων, κατά την ερμηνεία της, προβλέπουν οι σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Το Καστελλόριζο θα έπρεπε να ανήκει στην Τουρκία»

Νέους αβάσιμους ισχυρισμούς σε βάρος της Ελλάδας προβάλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αφορμή δημοσιεύματα για την ενίσχυση της άμυνας των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, σε τηλεοπτική εκπομπή, η δημοσιογράφος Φιγκέν Κοτζάκ υποστήριξε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει, με τη στήριξη του Ισραήλ, μια νέα αμυντική γραμμή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κάνοντας λόγο για υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και για το σχέδιο αεράμυνας «Ασπίδα του Αιγαίου». Ζήτησε, μάλιστα, την άποψη του καλεσμένου της ειδικά για το Καστελλόριζο, διερωτώμενη αν η Αθήνα επιχειρεί να μεταβάλει τις ισορροπίες στην περιοχή.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αλτινμπάς, Εράι Γκιουτσλούερ, υποστήριξε ότι το Καστελλόριζο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,5 ναυτικού μιλίου από τις τουρκικές ακτές και επανέλαβε τον πάγιο τουρκικό ισχυρισμό ότι, βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης, τα νησιά που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριών ναυτικών μιλίων από τις τουρκικές ακτές θα έπρεπε να ανήκουν στην Τουρκία.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «στην πραγματικότητα το Καστελλόριζο θα έπρεπε να είναι δικό μας νησί», χαρακτηρίζοντας την ελληνική κυριαρχία αποτέλεσμα «ιμπεριαλιστικού τεχνάσματος» και ενός «παιχνιδιού του διεθνούς δικαίου», μέσω του οποίου – κατά τον ίδιο – το νησί παραχωρήθηκε στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

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