Μπορεί η Τυνησία να έχει αποχωρήσει εδώ και αρκετές μέρες από το Μουντιάλ του 2026, ωστόσο συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον ολόκληρου του πλανήτη, για εντελώς διαφορετικούς λόγους από τους καθαρά ποδοσφαιρικούς.

Αγγλικά δημοσιεύματα αποκάλυψαν ότι τουλάχιστον οκτώ ποδοσφαιριστές της εθνικής Τυνησίας βγήκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ και συγκεκριμένα στην ουσία κλενβουτερόλη, η οποία κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται παράνομα από bodybuilders.

Παρά την σοκαριστική αυτή είδηση οι ερευνητές που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους ποδοσφαιριστές, διότι η ουσία αυτή είναι πολύ πιθανόν να εμφανίστηκε στον οργανισμό τους λόγω κατανάλωσης μολυσμένου κρέατος στο Μεξικό, όπου και έμεινε η ομάδα κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Μουντιάλ 2026.

Οι ομάδες αυτών των ποδοσφαιριστών έχουν βεβαίως ενημερωθεί και περιμένουμε πλέον νεότερα για το εάν θα τους επιβληθούν κυρώσεις.



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