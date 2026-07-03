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Συνελήφθη οδηγός ταξί: Χρέωσε 175 ευρώ τη διαδρομή από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας    

Η συγκεκριμένη διαδρομή κοστίζει υπό φυσιολογικές συνθήκες γύρω στα 40 ευρώ - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών

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ταξί

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ένας 21χρονος οδηγός ταξί ο οποίος κατηγορείται ότι χρέωσε σε επιβάτες κόμιστρο, πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο, για διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, εισέπραξε από τους επιβάτες το ποσό των 175 ευρώ για τη συγκεκριμένη διαδρομή, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο, καθώς ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιό του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: ταξί αεροδρόμιο
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