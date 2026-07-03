Ρωσία: Το διυλιστήριο NORSI σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση με drones

Το ρωσικό διυλιστήριο NORSI, μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου της χώρας, ανέστειλε τη λειτουργία του έπειτα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σε ένα ακόμη πλήγμα κατά της ενεργειακής υποδομής της Ρωσίας.

Σύμφωνα με δύο πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας, η διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά καυσίμων της χώρας και να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να διατηρήσει αδιάλειπτη την παραγωγή βενζίνης και ντίζελ.

Το NORSI (Nizhny Novgorodnefteorgsintez), ιδιοκτησίας της Lukoil, βρίσκεται κοντά στην πόλη Κστόβο της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, περίπου 450 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Θεωρείται το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βενζίνης της χώρας, αποτελώντας κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα εφοδιασμού της ρωσικής αγοράς καυσίμων.

Δείτε βίντεο από την έκρηξη και τη φωτιά στις εγκαταστάσεις:

The Kstovo Oil Refinery (officially LUKOIL-Nizhny Novgorod Nefteorgsintez, also known as NORSI) has completely suspended its operations after another drone attack. The plant, located in the city of Kstovo, Nizhny Novgorod Oblast, Russia, suffered serious damage from the strike,… pic.twitter.com/R4kgXIE2YN — big ben (@alternative_war) July 2, 2026

Ζημιές σε μία κρίσιμη μονάδα διύλισης

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από την επίθεση υπέστη σοβαρές ζημιές η μονάδα πρωτογενούς διύλισης CDU-5, η οποία έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 12.000 μετρικών τόνων αργού πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της συνολικής δυναμικότητας του εργοστασίου.

Παρά τις ζημιές, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η Lukoil ενδέχεται να επαναφέρει μέρος της παραγωγής αξιοποιώντας άλλες μονάδες του συγκροτήματος, περιορίζοντας έτσι τον χρόνο διακοπής της λειτουργίας. Μέχρι στιγμής, πάντως, η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση.

Διακόπηκαν οι πωλήσεις καυσίμων

Ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης αποτελεί το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Αγίας Πετρούπολης (SPIMEX) ανέστειλε από την Τετάρτη τις συναλλαγές βενζίνης και πετρελαίου ντίζελ που προέρχονται από το NORSI.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιορίσει ακόμη περισσότερο την προσφορά καυσίμων στη ρωσική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετά ακόμη διυλιστήρια λειτουργούν με μειωμένη δυναμικότητα ή έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω των επαναλαμβανόμενων ουκρανικών επιθέσεων.

Δύο νεκροί από την επίθεση

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, Γκλεμπ Νικίτιν, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι συντρίμμια από drones προκάλεσαν ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αν και δεν κατονόμασε την εγκατάσταση, οι πληροφορίες των πηγών της βιομηχανίας συγκλίνουν στο ότι επρόκειτο για το διυλιστήριο NORSI.

Κομβικής σημασίας για τη Ρωσία

Το εργοστάσιο έχει ετήσια δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 15 εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου και παράγει περίπου 5 εκατ. τόνους βενζίνης, περισσότερους από 5 εκατ. τόνους πετρελαίου ντίζελ, περίπου 2 εκατ. τόνους μαζούτ και σχεδόν 500.000 τόνους ασφάλτου.

Η συμμετοχή του στην παραγωγή βενζίνης της Ρωσίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, γεγονός που εξηγεί γιατί κάθε διακοπή της λειτουργίας του προκαλεί ανησυχία στις αρχές και στην αγορά.

Η ουκρανική στρατηγική κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών

Η επίθεση στο NORSI δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Από τις αρχές του 2026, η Ουκρανία έχει εντείνει σημαντικά τα πλήγματα σε διυλιστήρια, πετρελαϊκές αποθήκες, αγωγούς και τερματικούς σταθμούς εξαγωγών της Ρωσίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, μέσα σε λίγες εβδομάδες έχουν δεχθεί επιθέσεις οι εγκαταστάσεις της Μόσχας, του Γιαροσλάβλ, του Ταταρστάν, του Κουίμπισεφ, του Τουάπσε και άλλων περιοχών, ενώ προσωρινά έχει επηρεαστεί σχεδόν το 25% της συνολικής δυναμικότητας διύλισης της Ρωσίας.

Τα πληγέντα διυλιστήρια αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 30% της παραγωγής βενζίνης και περίπου το 25% της παραγωγής ντίζελ της χώρας.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές έχουν ως στόχο να περιορίσουν τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου και να αποδυναμώσουν τη χρηματοδότηση της πολεμικής της μηχανής. Αντίθετα, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι στοχοποιεί πολιτικές υποδομές με σκοπό να προκαλέσει αναστάτωση στην καθημερινότητα των Ρώσων πολιτών.

Πιθανές οικονομικές συνέπειες

Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του NORSI έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ρωσική κυβέρνηση προσπαθεί να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των καυσίμων και να εξασφαλίσει την ομαλή τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς.

Οι συνεχείς επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει το κόστος επισκευών, έχουν οδηγήσει σε προσωρινές απαγορεύσεις εξαγωγών βενζίνης και δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στα δημόσια έσοδα, καθώς οι φόροι και οι εξαγωγές πετρελαίου εξακολουθούν να αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης του ρωσικού προϋπολογισμού.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, εφόσον συνεχιστεί ο ρυθμός των ουκρανικών επιθέσεων, η Μόσχα θα χρειαστεί να διαθέσει σημαντικούς πόρους για την προστασία και την αποκατάσταση κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων, με αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στην πολεμική της προσπάθεια.



Πηγή: skai.gr

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