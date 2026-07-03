Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τον φερόμενο μάνατζερ Πελίστρι το “τριφύλλι”
Λήξη συναγερμού για το θέμα Πελίστρι στον Παναθηναϊκό. Καθώς όπως φαίνεται ο Εντγκάρδο Λασάλβια, δεν αποτελεί μέλος της CAA Stellar. Δεν προκύπτει κάτι από τον Παναθηναϊκό αναφορικά με τη δήλωση του φερόμενου μάνατζερ του Πελίστρι. Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τον φερόμενο μάνατζερ Πελίστρι το “τριφύλλι”
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Πηγή: PAO PANTOU
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