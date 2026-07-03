Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τον φερόμενο μάνατζερ Πελίστρι το “τριφύλλι”

Διαψεύδει τον φερόμενο μάνατζερ του Πελίστρι ο Παναθηναϊκός- Συγκεκριμένα, από τους πράσινους δεν έχει γίνει η παραμικρή επαφή με τον Λασάλβια

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τον φερόμενο μάνατζερ Πελίστρι

Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τον φερόμενο μάνατζερ Πελίστρι το “τριφύλλι”

Λήξη συναγερμού για το θέμα Πελίστρι στον Παναθηναϊκό. Καθώς όπως φαίνεται ο Εντγκάρδο Λασάλβια, δεν αποτελεί μέλος της CAA Stellar. Δεν προκύπτει κάτι από τον Παναθηναϊκό αναφορικά με τη δήλωση του φερόμενου μάνατζερ του Πελίστρι. Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τον φερόμενο μάνατζερ Πελίστρι το “τριφύλλι”

Διαβάστε περισσότερα στο PAOPANTOU

Πηγή: PAO PANTOU

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark

Απόρρητο