Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τον φερόμενο μάνατζερ Πελίστρι το “τριφύλλι”

Λήξη συναγερμού για το θέμα Πελίστρι στον Παναθηναϊκό. Καθώς όπως φαίνεται ο Εντγκάρδο Λασάλβια, δεν αποτελεί μέλος της CAA Stellar. Δεν προκύπτει κάτι από τον Παναθηναϊκό αναφορικά με τη δήλωση του φερόμενου μάνατζερ του Πελίστρι. Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τον φερόμενο μάνατζερ Πελίστρι το “τριφύλλι”

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