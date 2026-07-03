«Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Ατλέτικο από τότε που έφτασε. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Έχει εξαιρετικά στατιστικά, είχε μεγάλη συνέπεια και έφερε κάτι ξεχωριστό στην ομάδα. Είναι ο παίκτης γύρω από τον οποίο εμείς, ως σύλλογος και ως ομάδα, σκοπεύουμε να χτίσουμε το παιχνίδι μας. Το κάνουμε αυτό από τότε που έφτασε και αυτή είναι η προσέγγισή μας».



Λόγια-μεταξύ άλλων- του προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, σε συνέντευξή του στο ESPN, για τον Χουλιάν Άλβαρες. Ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός αποτελεί θέμα συζήτησης το τελευταίο διάστημα, ειδικά από τότε που δήλωσε δημόσια την επιθυμία του να φύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης αυτό το καλοκαίρι.

Ο «El Cholo» είχε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026:



«Τον συνάντησα, πηγαίνοντας να δω τον Τζουλιάνο για λίγο. Συζητήσαμε λίγο, κυρίως για την τρέχουσα φόρμα του, πώς τα πάει ο αστράγαλός του και πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα. Μου είπε ότι ένιωθε πολύ καλύτερα, ότι ήταν ήδη στο 100%», είπε.

Ο Σιμεόνε δήλωσε ικανοποιημένος με τη στάση του Χουλιάν στην Ατλέτικο Μαδρίτης:



«Λοιπόν, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη δουλειά του. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από αυτά που σας έχω ήδη πει γι' αυτόν, επειδή έχει συμπεριφερθεί καλά ως άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που πάντα δούλευε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το καλό της ομάδας και, ελπίζω τώρα, σε αυτή τη σημαντική περίοδο με την εθνική ομάδα, να μπορέσει να δείξει όλα όσα είναι ικανός να κάνει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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