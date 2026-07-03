Οι παμπ και τα μπαρ σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία θα επιτρέπεται να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) τη Δευτέρα το πρωί, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ώστε οι φίλαθλοι να μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον του Μεξικού, στο στάδιο «Αζτέκα» («Azteca»).

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επέκταση του ωραρίου για τον αγώνα στην Πόλη του Μεξικού, ο οποίος ξεκινά στις 03:00 (ώρα Ελλάδας).

Παρόμοιες παρατάσεις δόθηκαν και για τους προηγούμενους αγώνες της Αγγλίας στο τουρνουά.

«Το ποδόσφαιρο μπορεί να επιστρέφει σπίτι, αλλά διασφαλίζουμε ότι οι οπαδοί δεν θα χρειαστεί να το κάνουν», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

«Το γεγονός ότι οι παμπ παραμένουν ανοιχτές μέχρι το τελικό σφύριγμα είναι καλά νέα για τους οπαδούς και καλά νέα για τις παμπ και τους χώρους που φέρνουν τις κοινότητές μας κοντά. Όλη η χώρα θα υποστηρίξει την ομάδα. Πάμε Αγγλία!»

«Οι παμπ και οι οπαδοί θα είναι πανευτυχείς με αυτήν την απόφαση, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι το καλύτερο μέρος για να παρακολουθήσει κανείς τον αγώνα είναι στην περιοχή», δήλωσε η Έμμα ΜακΚλάρκιν, διευθύνουσα σύμβουλος της βρετανικής ένωσης μπύρας και παμπ.

Ωστόσο, οι αρχηγοί της βρετανικής αστυνομίας παραπονέθηκαν σήμερα (3/7) για την καθυστερημένη ανακοίνωση της απόφασης και προέτρεψαν τους φιλάθλους να πίνουν με ασφάλεια και υπευθυνότητα για να αποφύγουν την αύξηση της βίας ή των ατυχημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ.

Η υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον δήλωσε επίσης ότι οι γονείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αναστάτωση την επόμενη σχολική ημέρα θα ελαχιστοποιηθεί, αφού ο Γερμανός προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ προέτρεψε να επιτραπεί στα παιδιά να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

«Οι γονείς θα λάβουν τις δικές τους αποφάσεις για το πώς θα το προσεγγίσουν αυτό, αλλά το να βρίσκονται τα παιδιά στο σχολείο την επόμενη μέρα είναι φυσικά σημαντικό», δήλωσε στους δημοσιογράφους.



Πηγή: skai.gr

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