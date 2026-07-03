Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ του Ποτσετίνο γράφουν ιστορία στο σπίτι τους

Το γεγονός ότι μια χώρα φιλοξενεί Μουντιάλ 2026 συχνά συνοδεύεται από δύο παράλληλες δυνάμεις: τον ενθουσιασμό και την πίεση. Η Εθνική ομάδα των ΗΠΑ δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί και τα δύο, μετατρέποντας την έδρα σε πλεονέκτημα.

Υπό την καθοδήγηση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, η ομάδα παρουσιάζει εικόνα συνοχής και αυτοπεποίθησης, ξεκινώντας τη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες κι επιβεβαιώνοντάς τες εντός γηπέδου. Η πορεία της στον όμιλο περιλάμβανε νίκες επί της Παραγουάης (4-1) και της Αυστραλίας (2-0), αλλά και μια ήττα από την Τουρκία (2-3), σε ματς χωρίς βαθμολογικό αντίκρισμα.

Στη φάση των «32», οι ΗΠΑ επικράτησαν της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με 2-0, παρότι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες για μεγάλο διάστημα μετά την αποβολή του Μπάλογκαν. Επόμενο εμπόδιο είναι το Βέλγιο, το οποίο προέρχεται από εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Σενεγάλη, σε μια αναμέτρηση που προμηνύει σοβαρό τεστ δυνατοτήτων.

Η ταυτότητα που χτίζει ο Ποτσετίνο

Η πρόοδος των ΗΠΑ δεν βασίζεται μόνο στο ταλέντο, αλλά και στη σαφή αγωνιστική ταυτότητα που έχει δώσει ο Ποτσετίνο. Η ομάδα συνδυάζει υψηλή ένταση, επιθετική πίεση και γρήγορες μεταβάσεις, παρουσιάζοντας ένα σύνολο με ξεκάθαρο προσανατολισμό.

Ενδεικτικό της φιλοσοφίας του είναι η ευρεία αξιοποίηση του ρόστερ, με πολλούς παίκτες να έχουν ρόλο βασικού σε διαφορετικά παιχνίδια. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει το βάθος και τη συνοχή ενόψει των κρίσιμων αγώνων.

Το πιο σταθερό στοιχείο των ΗΠΑ είναι η επιθετική τους αποτελεσματικότητα. Η ομάδα έχει σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ σε κάθε ματς της φάσης των ομίλων, κάτι που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για την Εθνική σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κεντρικό πρόσωπο της επιθετικής γραμμής είναι ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο οποίος έχει ήδη φτάσει τα τρία γκολ στη διοργάνωση, συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του. Δίπλα του, ο Κρίστιαν Πούλισικ παραμένει ο δημιουργικός ηγέτης, με καθοριστική συμβολή τόσο σε γκολ όσο και σε ασίστ.

Σημαντικές λύσεις προσφέρουν επίσης οι Σεμπάστιαν Μπέρχαλτερ και Μαλίκ Τίλμαν, με τον δεύτερο να ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό του γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, προσθέτοντας ακόμη μια επιθετική επιλογή στο ρεπερτόριο της ομάδας.

Βάθος ρόστερ και αμυντική πρόοδος

Η αμερικανική ομάδα δείχνει ικανότητα να παίρνει συνεισφορές από πολλούς διαφορετικούς παίκτες. Στην άμυνα, ο Άλεξ Φρίμαν βρήκε δίχτυα, συνεχίζοντας την παράδοση σπάνιων αλλά κρίσιμων γκολ από την αμυντική γραμμή.

Παράλληλα, η αμυντική λειτουργία παρουσιάζει βελτίωση. Ακόμη και με αριθμητικό μειονέκτημα απέναντι στη Βοσνία οι ΗΠΑ διατήρησαν το μηδέν, στοιχείο που υπογραμμίζει μεγαλύτερη ωριμότητα σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις.

Στο κέντρο, ο Γουέστον ΜακΚένι ξεχωρίζει ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης, με υψηλή δημιουργική συνεισφορά και καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του παιχνιδιού.

Το Βέλγιο πρώτο μεγάλο crash test

Η αναμέτρηση με το Βέλγιο θεωρείται το πρώτο πραγματικά υψηλού επιπέδου τεστ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ευρωπαϊκή ομάδα διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και ικανότητα ανατροπής, όπως έδειξε και η δύσκολη πρόκριση απέναντι στη Σενεγάλη.

Παρά ταύτα, οι ΗΠΑ μπαίνουν στη φάση των «16» με ισχυρά δεδομένα: τρεις νίκες, επιθετική συνέπεια κι εμφανή ψυχική ανθεκτικότητα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι μιας ομάδας που δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο του αουτσάιντερ. Αντίθετα, διεκδικεί ενεργά θέση ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές δυνάμεις της διοργάνωσης, με την πρόκληση του Βελγίου να δείχνει αν αυτό το επίπεδο μπορεί να διατηρηθεί απέναντι στην ελίτ.

Πηγή: skai.gr

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