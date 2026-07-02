Το Μαυροβούνιο επικράτησε εκτός έδρας της Πορτογαλίας με 72-68 για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό το αποτέλεσμα δεν ευνόησε την Εθνική μας ομάδα, καθώς η «γαλανόλευκη» με νίκη των Πορτογάλων - παρά τη δική της ήττα από τους Ρουμάνους - θα μπορούσε να προκριθεί από σήμερα στην επόμενη φάση.

Στα του αγώνα, το Μαυροβούνιο ήταν ανώτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, δείχνοντας από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, το οποίο ολοκλήρωσε στο 23-13.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα της Ιβηρικής το πάλεψε, μείωσε μέχρι και στους δύο πόντους στο τέλος (66-68), αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Την επόμενη και τελευταία αγωνιστική, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στη «SUNEL Arena» των Άνω Λιοσίων και με νίκη θα πάρει την πρόκριση στη Β' φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως πρώτη.

Τα δεκάλεπτα: 13-23, 21-36, 41-49, 68-72

Η βαθμολογία του 2ου Ομίλου

1. Ελλάδα 3-2

2. Μαυροβούνιο 3-2

3. Πορτογαλία 2-3

4. Ρουμανία 2-3

Η επόμενη αγωνιστική (Κυριακή, 5/7)

Ελλάδα-Πορτογαλία 19:30

Μαυροβούνιο-Ρουμανία 21:30



Πηγή: skai.gr

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