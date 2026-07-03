Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό έχουν σαν αποτέλεσμα να θέσουν εν αμφιβόλω τη συμμετοχή της στην επερχόμενη σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου και Διαχείρισης δεν της επιτρέπει να συμμετάσχει στη σεζόν 2026-27, καθώς δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τη βιωσιμότητα του συλλόγου.

Παρόλα αυτά, οι Μονεγάσκοι έχουν καταθέσει έφεση η οποία θα εξεταστεί στις 20 Ιουλίου ενώ στις 10 του μήνα έχει προγραμματιστεί νέα ακρόαση στο Πρωτοδικείο του Μονακό.

Σύμφωνα με γαλλικές πηγές ο Πρόεδρος των Μονεγάσκων Αλεξέι Φεντορίτσεφ δεν έχει πρόσβαση στα περιουσιακά του στοιχεία λόγω του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και φέρεται να έχει ήδη αποχωρήσει από οποιαδήποτε από τις προηγούμενες επενδύσεις του, οι οποίες έφτανα τα 100 εκατομμύρια ευρώ.



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