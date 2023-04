Η Γαλλία δήλωσε «κατάπληκτη» για τις δηλώσεις του Κινέζου πρεσβευτή στο Παρίσι για την Ουκρανία και την Κριμαία

Την «κατάπληξή» της για τις δηλώσεις του Κινέζου πρεσβευτή στο Παρίσι, ο οποίος αμφισβήτησε την ανεξαρτησία των χωρών που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση και το γεγονός ότι η Κριμαία ανήκει στην Ουκρανία, εξέφρασε, το βράδυ του Σαββάτου, η Γαλλία.

Σε συνέντευξή του την Παρασκευή το βράδυ στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο LCI, ο Λου Σαγιέ εκτίμησε ότι οι χώρες που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση «δεν έχουν πραγματικό καθεστώς βάσει του διεθνούς δικαίου διότι δεν υπήρξε διεθνής συμφωνία για να οριστικοποιηθεί το καθεστώς τους ως ανεξάρτητες χώρες».

Σε ό,τι αφορά την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014, δήλωσε: «Εξαρτάται από το πώς βλέπει κανείς το πρόβλημα. Υπάρχει η Ιστορία. Η Κριμαία αρχικά ήταν ρωσική. Ο Χρουστσόφ ήταν αυτός που προσέφερε την Κριμαία στην Ουκρανία την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης».

China's ambassador to France Lu Shaye explains that within the USSR, Khrushchev gave Crimea to Ukraine and that anyway, under international law you could dispute the borders of all former Soviet republics ... he also urges a cease fire and that all things can be discussed pic.twitter.com/PgNsKmoRzK