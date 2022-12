Η στιγμή του θανάσιμου τραυματισμού του 14χρονου Μαροκινού στη Γαλλία - Βίντεο

Τη στιγμή που ένα 14χρονο παιδί από το Μαρόκο τραυματίζεται θανάσιμα από αυτοκίνητο στο Μονπελιέ της Γαλλίας φέρεται να δείχνoυν δύο βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το βράδυ της Τετάρτη στη Γαλλία σημειώθηκαν άγρια επεισόδια μεταξύ Μαροκινών και Γάλλων φιλάθλων μετά το τέλος του ημιτελικού του Μουντιάλ 2022 που βρήκε νικήτρια τη Γαλλία.



Στο βίντεο διακρίνεται το λευκό όχημα στο οποίο επέβαιναν Γάλλοι οπαδοί να περικυκλώνεται από αρκετούς Μαροκινούς οπαδούς. Ο οδηγός κάνει αναστροφή με αποτέλεσμα να παρασύρει τον 14χρονο Μαροκινό, και κατόπιν αναπτύσσει ταχύτητα και εξαφανίζεται.

Προσοχή σκληρές εικόνες

#freedom4U#Moroccans rioting in #Montpellier surround a #French supporters car before ripping the flag off it, the French driver plows through them and speeds off. pic.twitter.com/gLsfJenKpv