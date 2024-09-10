«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ την απόφαση του Βερολίνου να επιβάλει προσωρινά ελέγχους σε όλα τα σύνορα της Γερμανίας, καταγγέλλοντας την «ακύρωση σε μεγάλη κλίμακα» της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών στον Χώρο Σένγκεν.

Η Γερμανία αποφάσισε τη Δευτέρα να εφαρμόσει ελέγχους στα σύνορά της, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης, η οποία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς, μετά και την άνοδο της ακροδεξιάς στις πρόσφατες τοπικές εκλογές.

«Αυτού του είδους οι ενέργειες είναι απαράδεκτες για την Πολωνία», είπε ο Τουσκ σε ομιλία του προς τους Πολωνούς πρεσβευτές που βρίσκονταν στη Βαρσοβία για την ετήσια σύνοδό τους. «Αυτό που χρειάζεται η Πολωνία δεν είναι η ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορά μας αλλά η μεγαλύτερη συμμετοχή των χωρών, συμπεριλαμβανομένων και χωρών όπως η Γερμανία, στην επιτήρηση και την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ» για να αντιμετωπιστεί το «κύμα» της ενορχηστρωμένης παράτυπης μετανάστευσης από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ο Τουσκ είπε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα συνομιλήσει με τους ηγέτες των άλλων χωρών που επηρεάζονται από την απόφαση της Γερμανίας, ώστε να συντονίσουν τις αντιδράσεις τους στους κόλπους της ΕΕ. «Με όλους τους γείτονες της Γερμανίας», τόνισε.

Με βάση την ανακοίνωση του Βερολίνου, από τις 16 Δεκεμβρίου και για έξι μήνες θα γίνονται έλεγχοι στα σύνορα της Γερμανίας με τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Δανία. Έλεγχοι στα σύνορα με την Πολωνία, την Τσεχία και την Ελβετία είχαν ξεκινήσει από το 2023 ενώ από το 2015 εφαρμόζονται έλεγχοι στα σύνορα με την Αυστρία.

