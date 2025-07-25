Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η διακομματική Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων ασκεί κριτική στη στάση της βρετανικής κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραήλ αγνοεί τις εκκλήσεις της και καλώντας την να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση του κράτους της. Παλαιστίνης «όσο υπάρχει ακόμη κράτος προς αναγνώριση».

Στην έκθεσή της, η επιτροπή επισημαίνει ότι οι ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου τόσο τώρα όσο και «κατά τα προηγούμενα χρόνια, συχνά πολύ λίγες, πολύ αργά». Παράλληλα, καλεί τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, που δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να κρατήσει τη δέσμευση των Εργατικών για αναγνώριση της Παλαιστίνης, να αξιοποιήσει την επιρροή του Λονδίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

We have published our report on the Israel-Palestine conflict.



We have spent the last nine months taking evidence on the conflict. Today, we are calling on the Government to act more boldly and bravely to deliver a two-state solution.



Read the report ⬇️https://t.co/c5JvtcPYQl pic.twitter.com/R7DQOJxoIm — Foreign Affairs Committee (@CommonsForeign) July 25, 2025

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν λαμβάνει υπόψη το Ηνωμένο Βασίλειο ούτε τους συμμάχους του, με εξαίρεση τις ΗΠΑ, και καταλήγει ότι χρειάζεται μια διαφορετική διπλωματική προσέγγιση. Ζητά επίσης από τη βρετανική κυβέρνηση να υποστηρίξει τη μεταφορά σοβαρών τραυματισμένων παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Έμιλυ Θόρνμπερι, δήλωσε ότι «η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να συμβάλει στην εκεχειρία, στην απελευθέρωση των ομήρων και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας».

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «δεν πρέπει να σημειώνει τους ώμους με την απόγνωση λέγοντας πως δεν μπορεί να κάνει τίποτα», ενώ παραδέχθηκε τους περιορισμούς της βρετανικής επιρροής: «Η μεγαλύτερη δύναμη μας βρίσκεται στις συμμαχίες μας. Είτε πρόκειται για την πειθαρχία προς τις ΗΠΑ να επηρεάσουν το Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός είτε για τα κράτη της περιοχής, είτε για την υποστήριξη θα είναι κρίσιμη για μια βιώσιμη λύση δύο κρατών. Η πλειοψηφία της επιτροπής πιστεύει ότι η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να αναγνωρίσει αμέσως το κράτος της Παλαιστίνης, δείχνοντας την πρόθεσή της να εργαστεί επειγόντως για μια λύση δύο κρατών μαζί με τους συμμάχους της».

Ριβς: Η λύση δύο κρατών ο μόνος τρόπος για διαρκή ειρήνη - Προτεραιότητα να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Η άμεση προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να διασφαλιστεί η είσοδος επαρκών βοήθειας στη Γάζα, ανέφερε σε δηλώσεις της Βρετανίδας υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, χαρακτηρίζοντας όσα διαδραματίζονται ως «απίστευτα θλιβερά και ανεκδιήγητα».

Η διεθνής κοινότητα εντείνει την πίεση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής την ώρα που η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες εκκλήσεις να αναγνωρίσει αμέσως το παλαιστινιακό κράτος, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας.

Σε δηλώσεις της κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε εργοστάσιο της Rolls-Royce κοντά στη Γλασκώβη, η Ρίβς δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει διάρκεια ειρήνης στη Μέση Ανατολή - ένα ασφαλές Ισραήλ παράλληλα με ένα βιώσιμο και ειρηνικό παλαιστινιακό κράτος». Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε πως «η άμεση προτεραιότητα, ωστόσο, δεν είναι να φτάσει η βοήθεια. Όλοι έχουμε δει τις σκηνές που εκτυλίσσονται στη Γάζα, είναι απίστευτα θλιβερό και ανεκδιήγητο αυτό που συμβαίνει εκεί. Και για να αποφύγουμε μια περαιτέρω ανθρωπιστική κρίση, πρέπει να φέρουμε αυτά τα τρόφιμα, αυτά τα ιατρικά εφόδια και τη βοήθεια στη Γάζα».

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στις επαφές που έχει σήμερα ο Κιρ Στάρμερ με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Φρίντριχ Μερτς για τις εκθέσεις στην περιοχή. «Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με τον Καγκελάριο της Γερμανίας και τον Πρόεδρο της Γαλλίας αργότερα σήμερα για να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να φτάσει εκεί αυτή η τόσο απαραίτητη βοήθεια».

Από την πλευρά του, ο πρώτος υπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, προέτρεψε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, λέγοντας ότι πιστεύει ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εργαστεί κανείς για μια λύση δύο κρατών στην περιοχή.

Μάλιστα, δήλωσε ότι «χαιρετίζει θερμά» την κίνηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας: «Όποιος βλέπει τα βάσανα του λαού της Παλαιστίνης αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, τα φρικτά βάσανα, την πείνα που συμβαίνει εντός της Παλαιστίνης, πρέπει να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι. άμεση άμεση λύση, η οποία είναι η κατάπαυση του πυρός και η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά η λύση είναι επίσης η κίνηση προς μια λύση δύο κρατών, η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους».



Πηγή: skai.gr

