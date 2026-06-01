Οι Αρχές στα Ιωάννινα, όπως αναφέρει το epiruspost, θα προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα, που οδήγησε στον θάνατο του Μάριου Οικονόμου.

Έχει δοθεί εντολή για νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να αποτυπωθούν με τον πλέον επίσημο και επιστημονικό τρόπο τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο εκλιπών στο τροχαίο έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται από την Αστυνομία, με στόχο να ληφθούν επιπλέον καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

