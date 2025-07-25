Τραμπ: «Η Χαμάς δεν επιθυμεί συμφωνία - Νομίζω ότι θα τους κυνηγήσουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς δεν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα.

«Νομίζω ότι (οι Ισραηλινοί) θα τους κυνηγήσουν» δήλωσε για τη Χαμάς.

Ερωτηθείς αν μίλησε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα δήλωσε αινιγματικά «δεν μπορώ να πω τι ειπώθηκε... ήταν κάπως απογοητευτικό».

Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του Γάλλου ομολόγου του ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος ο Τραμπ υποβάθμισε τον Μακρόν. «Αυτό που λέει δεν έχει σημασία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μού αρέσει, αλλά αυτή η δήλωση δεν έχει ειδικό βάρος».

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά σε δημοσιογράφους μία ημέρα αφότου ο απεσταλμένος του για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να ανακαλέσει τη διαπραγματευτική της ομάδα για διαβουλεύσεις μετά την τελευταία πρόταση της Χαμάς.

Από πλευράς του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους του, εξετάζει πλέον εναλλακτικές επιλογές για την επιστροφή των ομήρων, τον τερματισμό της «τρομοκρατικής κυριαρχίας» της Χαμάς στη Γάζα και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης για το Ισραήλ και την περιοχή.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, έχει δίκιο να λέει πως «η Χαμάς αποτελεί το εμπόδιο για μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων».

