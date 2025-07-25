Στα πρόθυρα γενικευμένου πολέμου Ταϊλάνδη-Καμπότζη: Στον «αέρα» η εκεχειρία

Κλιμακώνονται οι μεθοριακές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν για δεύτερη ημέρα σφοδρά πυρά, την ώρα που η προοπτική συμφωνίας εκεχειρίας παραμένει αβέβαιη. Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης δήλωσε ότι η Ταϊλάνδη είχε συμφωνήσει στην πρόταση εκεχειρίας που κατέθεσε η Μαλαισία, ωστόσο λίγο αργότερα υπαναχώρησε.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 130.000 έχουν εκτοπιστεί στη χειρότερη αντιπαράθεση των δύο χωρών εδώ και 13 χρόνια.

Οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για την έναρξη των συγκρούσεων, με τη ρητορική να κλιμακώνεται. Η Ταϊλάνδη κατηγόρησε την Καμπότζη για εσκεμμένες επιθέσεις κατά αμάχων, ενώ η Καμπότζη κατήγγειλε τη χρήση βομβών διασποράς από την Ταϊλάνδη.

Διαφωνία για την εκεχειρία

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Φούμταμ Βετσαγιατσάι, δήλωσε ότι η Καμπότζη επιτέθηκε σε πολλά μέτωπα.

«Η κατάσταση έχει κλιμακωθεί και ενδέχεται να εξελιχθεί σε πόλεμο. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια σύγκρουση με βαρέα όπλα», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο Καμποτζιανός πρωθυπουργός, Χουν Μανετ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι είχε συμφωνήσει σε πρόταση εκεχειρίας του Μαλαισιανού ομολόγου του, Ανουάρ Ιμπραΐμ, που προεδρεύει της ASEAN, ο οποίος του είπε ότι και η Ταϊλάνδη είχε συμφωνήσει.

«Δυστυχώς, περίπου μία ώρα αργότερα, η ταϊλανδική πλευρά ενημέρωσε ότι άλλαξε τη θέση της», πρόσθεσε.

Αργότερα, το βράδυ της Παρασκευής, η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι συμφωνεί επί της αρχής με την ιδέα της εκεχειρίας και θα εξετάσει την πρόταση, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα στηριχθεί σε «κατάλληλες συνθήκες επί του πεδίου».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι δυνάμεις της Καμπότζης συνέχισαν τις αδιάκριτες επιθέσεις», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης στην πλατφόρμα X. «Οι ενέργειες της Καμπότζης καταδεικνύουν έλλειψη καλής πίστης και συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο αμάχους».

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι του ΥΠΕΞ ανέφεραν ότι η Μπανγκόκ έχει λάβει προτάσεις διαμεσολάβησης από τις ΗΠΑ, τη Μαλαισία και την Κίνα, αλλά προτιμά να επιλύσει την κρίση μέσω διμερών μηχανισμών.



