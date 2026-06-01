Politico: Στο στόχαστρο των αλβανικών αρχών κατά της διαφθοράς η επένδυση-μαμούθ του Κούσνερ στη Σβέρνιτσα

Οι αλβανικές αρχές κατά της διαφθοράς διεξάγουν έρευνα για ένα πολυτελές τουριστικό συγκρότημα που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που συνεχίζονται οι αντιδράσεις πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων για το συγκεκριμένο αναπτυξιακό έργο, σύμφωνα με το Politico.

Το έργο περιλαμβάνει την ακατοίκητη νήσο Σάζαν, καθώς και εκατοντάδες εκτάρια της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, ενός ευαίσθητου παράκτιου υγροβιότοπου που φιλοξενεί φλαμίνγκο, φώκιες και σημαντικές περιοχές ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών.

Η SPAK, η ειδική εισαγγελική αρχή της Αλβανίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με αμφιλεγόμενες αλλαγές που έγιναν το 2024 στο καθεστώς προστασίας της περιοχής και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς γης, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος ηγείται της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Affinity Partners, διαθέτει παράλληλα ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων που εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, υπηρετεί ως ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη και συμμετέχει σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις που αφορούν τη Γάζα, το Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχίες για το κατά πόσο τα επιχειρηματικά του συμφέροντα και οι πολιτικές του ιδιότητες ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Κούσνερ παρουσίασε σχέδια μέσω της Affinity Partners για τη μετατροπή της περιοχής σε ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο, ενώ στις αρχές του 2026 επισκέφθηκε την περιοχή μαζί με τη σύζυγό του, Ιβάνκα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης και του Κούσνερ για τη συμφωνία, η οποία προβλέπεται να περιλαμβάνει 10.000 δωμάτια ξενοδοχείων.

Μιλώντας τη Δευτέρα σε Αλβανούς βουλευτές, ο Ράμα αρνήθηκε ότι το έργο επεκτείνεται σε προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής, σημειώνοντας ότι η τελική πρόταση δεν έχει ακόμη κατατεθεί και ότι η περιβαλλοντική μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η SPAK δημιουργήθηκε το 2019 με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο της ευρείας μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης στη χώρα και λειτουργεί ανεξάρτητα από το εθνικό δικαστικό σύστημα και έχει ερευνήσει, διώξει και καταδικάσει σειρά υψηλόβαθμων αξιωματούχων και από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα.

Σύμφωνα με αρκετές ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, αποτελεί σήμερα τον πιο αξιόπιστο θεσμό στη χώρα.

Βίαιες διαδηλώσεις

Όπως σημειώνει ακόμη το Politico, οι διαδηλώσεις πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, όταν οι επενδυτές τοποθέτησαν μεγάλους φράχτες με συρματοπλέγματα στην προτεινόμενη τοποθεσία Σβέρνιτσα στη νότια Αλβανία, εμποδίζοντας την πρόσβαση στην παραλία τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Το βράδυ της Κυριακής, διαδηλωτές - μεταξύ των οποίων πολίτες και διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις - συγκεντρώθηκαν έξω από κυβερνητικά κτίρια, ζητώντας την ακύρωση του έργου, την προστασία της περιοχής αλλά και την παραίτηση του Ράμα.

Μια ακόμη διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Δευτέρας στα Τίρανα, καθώς και κοντά στην προτεινόμενη τοποθεσία κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας στις 6 Ιουνίου, ενώ οι εκκλήσεις για κινητοποιήσεις από την κοινωνία των πολιτών εντείνονται.

Έπειτα από τις διαδηλώσεις του Σαββάτου, είδαν το φως της δημοσιότητας βίντεο που δείχνουν ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας να φέρονται να επιτίθενται σε έναν διαδηλωτή και στη συνέχεια να τον σέρνουν κατά μήκος μιας πλαγιάς, ενώ ταυτόχρονα απειλούν και άλλους διαδηλωτές που επιχειρούσαν να απομακρύνουν φράχτες και να σταματήσουν τις εργασίες κατασκευής, προσθέτει το Politico.

Οι αλβανικές αρχές ανακάλεσαν τις άδειες λειτουργίας δύο ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας μετά το περιστατικό, ενώ ένας φρουρός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Παράλληλα, σε περίπου 15 διαδηλωτές έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του.

«Στόχος μου είναι να καταστήσω την Αλβανία έναν προορισμό που θα ζηλεύει η ευρύτερη περιοχή, και αυτό το έργο εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ράμα.

Η Αλβανία έχει θέσει ως στόχο την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 και έχει ανοίξει όλα τα διαπραγματευτικά κεφάλαια της ενταξιακής διαδικασίας. Οι 27 ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν την Παρασκευή στο Μαυροβούνιο για να συζητήσουν τη διεύρυνση της ΕΕ με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων και ο Ράμα.

Η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ εγκατέλειψε το 2025 ένα μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακό έργο στη Σερβία, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν και τις έρευνες από τις τοπικές αρχές κατά της διαφθοράς.

