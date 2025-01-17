Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σχεδιάζει να μετατρέψει τις ποινές σχεδόν 2.500 ατόμων που καταδικάστηκαν για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά, τηρώντας την υπόσχεσή του να μειώσει τον πληθυσμό των ομοσπονδιακών φυλακών, προτού παραδώσει τον Λευκό Οίκο στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι μετατροπές που δρομολογεί ο Τζο Μπάιντεν στοχεύουν όσους εκτίουν δυσανάλογα μακροχρόνιες ποινές για καταδίκες ναρκωτικών σε σύγκριση με τις ποινές που θα λάμβαναν σήμερα, σύμφωνα με τους νόμους, την πολιτική και την πρακτική της ποινής, τόνισε ο Λευκός Οίκος.

«Είναι καιρός να εξισορροπήσουμε αυτές τις ποινικές ανισότητες», είπε ο Μπάιντεν σε δήλωση. «Αυτή η ενέργεια είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη διόρθωση ιστορικών αδικημάτων, τη διόρθωση των διαφορών στις ποινές και την παροχή σε άτομα που αξίζουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στις οικογένειες και τις κοινότητές τους αφού περάσουν πάρα πολύ χρόνο πίσω από τα κάγκελα».

Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι πιο πρόσφατες χορηγίες επιείκειας σημαίνουν ότι έχει εκδώσει περισσότερες ατομικές χάρες και μετατροπές από οποιονδήποτε άλλον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οι ανακοινώσεις του Μπάιντεν αποτελούν το δεύτερο κύμα μετατροπών μετά τον Δεκέμβριο, όταν ανακοίνωσε τη μετατροπή 37 κρατουμένων με θανατικές ποινές 37, σε ισόβια χωρίς αναστολή, αφήνοντας στη θανατική ποινή μόνο τρεις άνδρες που καταδικάστηκαν για μαζικές δολοφονίες με κίνητρο τον ρατσισμό ή τον αντισημιτισμό.

Ο απερχόμενος πρόεδρος είχε αντιμετωπίσει επικρίσεις επειδή δεν κινήθηκε πιο γρήγορα για να δώσει χάρη σε άλλους ανθρώπους πίσω από τα κάγκελα, ιδιαίτερα αφού έδωσε σαρωτική χάρη στον γιο του, Χάντερ Μπάιντεν, την 1η Δεκεμβρίου. Έντεκα ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος ανακοίνωσε σχεδόν 1.500 μετατάξεις.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι πιο πρόσφατες μετατροπές παρέχουν ανακούφιση σε άτομα που έλαβαν μακροχρόνιες ποινές που βασίζονται σε απαξιωμένες διακρίσεις μεταξύ κρακ και κοκαΐνης σε σκόνη, καθώς και παρωχημένες ποινές για εγκλήματα ναρκωτικών.

Οι πρόεδροι, οι οποίοι έχουν ευρεία εξουσία να παρέχουν επιείκεια ως εργαλείο για να επιδείξουν έλεος και να αντιμετωπίσουν τις αδικίες, παραδοσιακά επιφυλάσσουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ενεργειών για την τελευταία τους χρονιά στον Λευκό Οίκο. Οι μετατροπές μειώνουν τις ομοσπονδιακές ποινές φυλάκισης και οι χάρες βοηθούν τους πρώην κατηγορούμενους να αποκτήσουν εργασία και να ανακτήσουν πολιτικά δικαιώματα, όπως η ψήφος και η κατοχή όπλων.

Δεν ήταν αμέσως σαφές πόσα από τα σχεδόν 2.500 άτομα που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση του Μπάιντεν την Παρασκευή θα απελευθερωθούν από τη φυλακή ως αποτέλεσμα της δράσης του για επιείκεια.

Κάθε πρόεδρος από τον Τζέραλντ Φορντ και μετά έχει εκδώσει χάρη ή μετατροπές στις τελευταίες ημέρες της θητείας του, σύμφωνα με το Pew Research Center.

Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξέδωσε 1.700 μετατάξεις, μειώνοντας τις μακροχρόνιες ποινές που εκτίουν οι μη βίαιοι παραβάτες ναρκωτικών. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τη δύναμή του για να βοηθήσει χορηγούς εκστρατείας, πολιτικούς συμμάχους και διασημότητες - πολλοί από τους οποίους τον βοήθησαν να κερδίσει μια δεύτερη θητεία.

Ο Μπάιντεν έκανε εκστρατεία το 2020 για να μειώσει τον πληθυσμό των φυλακών και να καταργήσει την ομοσπονδιακή θανατική ποινή. Αλλά μέχρι το τέλος του 2023, είχε εκδώσει μόνο 138 επιχορηγήσεις επιείκειας.

Οι υποστηρικτές της επιείκειας και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο πίεζαν τον Μπάιντεν για μήνες να εξετάσει το ενδεχόμενο μετατροπών για παραβάτες ναρκωτικών που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές, οι οποίες μειώθηκαν από τον νόμο του πρώτου βήματος, έναν δικομματικό νόμο που υπέγραψε ο Τραμπ το 2018. Σε επιστολή τους στον Λευκό Οίκο τον Οκτώβριο, οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Δικαιοσύνης, Ντικ Ντάρμπιν του Ιλινόις, επεσήμαναν επίσης παραβάτες κοκαΐνης που έλαβαν πολύ σκληρότερες ποινές, παρά παραβάτες κοκαΐνης σε σκόνη.

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, υπήρχαν σχεδόν 9.400 εκκλήσεις για επιείκεια στο στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι αιτήσεις ελέγχονται αυστηρά από το γραφείο χάρης της υπηρεσίας, το οποίο κάνει συστάσεις για δράση από τον Λευκό Οίκο. Πέρυσι, το γραφείο χάριτος προσπάθησε να συρρικνώσει τη διαρκή εκκρεμότητα με μια πιο φιλική προς τον χρήστη εφαρμογή επιείκειας και πρόσθετο προσωπικό και πόρους.

Ωστόσο, τα περισσότερα από τα 1.499 άτομα που επλήγησαν από την «κατηγορική αλλαγή» του Μπάιντεν τον Δεκέμβριο δεν είχαν υποβάλει αιτήσεις.

Αποτελούσαν μέρος μιας ευρείας προσέγγισης για την παροχή ανακούφισης σε άτομα που εκτίουν την υπόλοιπη ποινή τους στο σπίτι σύμφωνα με το Cares Act, έναν νόμο του 2020 που ψηφίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού με σκοπό την προστασία των ευάλωτων κρατουμένων που θεωρούνται ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

