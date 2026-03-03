Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στην εφημερίδα LE MONDE δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Στην Κύπρο, δυσαρέσκεια κατά του Ηνωμένου Βασιλείου έπειτα από επίθεση με drones σε βρετανική βάση στο νησί»

Αναφέρει ότι η αντίδραση της Αθήνας υπήρξε άμεση και ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την αποστολή στη Λευκωσία δύο φρεγατών

Στην εφημερίδα LE FIGARO δημοσιεύεται επίσης σχετικό άρθρο με τίτλο «Επίθεση με drone στην Κύπρο: το Ιράν στέλνει το μήνυμα ότι ο νότος της Ευρώπης βρίσκεται 'στο άκρο του βεληνεκούς' του οπλοστασίου του»

Εκτενείς είναι οι αναφορές σήμερα σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στην Κύπρο στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Στην εφημερίδα LE MONDE δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Στην Κύπρο, δυσαρέσκεια κατά του Ηνωμένου Βασιλείου έπειτα από επίθεση με drones σε βρετανική βάση στο νησί» και υπότιτλο «Η κυπριακή κυβέρνηση δηλώνει ότι έλαβε από το Λονδίνο τη διαβεβαίωση πως η βάση του Ακρωτηρίου δεν θα χρησιμοποιηθεί από την αμερικανική αεροπορία. Η Ελλάδα αποστέλλει στη Λευκωσία δύο φρεγάτες, εκ των οποίων η μία είναι εξοπλισμένη με σύστημα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16».

Αφού δίδεται το ιστορικό του περιστατικού, σημειώνεται ότι το «τραύμα» στην Κύπρο δεν οφείλεται μόνο σε αυτή την απρόβλεπτη επίθεση - την πρώτη εναντίον κράτους-μέλους της ΕΕ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως επισημαίνεται -αλλά και στο αίσθημα ότι ετέθη σε κίνδυνο από μια συμμαχική χώρα. «Οι κυπριακές αρχές δηλώνουν ότι επέμειναν προς το Ηνωμένο Βασίλειο πως οι στρατιωτικές βάσεις θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς» αναφέρεται στο δημοσίευμα και προστίθεται ότι «η βάση αποτέλεσε στόχο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι είχε εξουσιοδοτήσει τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις εναντίον του Ιράν».

Συνεχίζοντας η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι η αντίδραση της Αθήνας υπήρξε άμεση και ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την αποστολή στη Λευκωσία δύο φρεγατών, εκ των οποίων η μία διαθέτει σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κακώς και δύο μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Στην εφημερίδα LIBERATION δημοσιεύεται επίσης σχετικό άρθρο με τίτλο «Πόλεμος εναντίον του Ιράν: γιατί η Κύπρος βρίσκεται εμπλεκόμενη στη σύγκρουση;» και υπότιτλο «Τουλάχιστον τρία drones έπληξαν στις 2 Μαρτίου τη βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου στο νησί, λόγω της γεωγραφικής θέσης και μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, εκθέτοντας τη χώρα σε ιρανικά αντίποινα».

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι μία ευρωπαϊκή χώρα ωθήθηκε παρά τη θέλησή της στο επίκεντρο του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν και αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης προέβη στην εξής δήλωση: «Θέλω να είμαι σαφής: η χώρα μας δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο και δεν προτίθεται να λάβει μέρος σε στρατιωτική επιχείρηση».

Συνεχίζοντας η γαλλική εφημερίδα αναφέρει πως παρότι το πλήγμα προκάλεσε μόνο ελαφρές υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, οδήγησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων από τις εστίες τους. «Οι άνθρωποι εδώ ανησυχούν. Πρόκειται όμως σαφώς για επίθεση κατά αμερικανικών και βρετανικών συμφερόντων και όχι κυπριακών» δήλωσε στην Libération ο Ζήνωνας Τζιάρρας, διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο, η στοχοποίηση αεροπορικής βάσης εγκατεστημένης στο έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ δεν είναι πράξη άνευ σημασίας. Πόσω δε μάλλον όταν η Κύπρος ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. «Αυτό μπορεί να αποτελεί μέρος της ιρανικής στρατηγικής. Διότι, με την προεδρία της ΕΕ, η Κύπρος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ορισμένους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς για να κινητοποιήσει διπλωματική στήριξη υπέρ μιας αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης και να ασκήσει πίεση σε ΗΠΑ και Ισραήλ» συνεχίζει ο Ζήνωνας Τζιάρρας. Το άρθρο καταλήγει με την επισήμανση ότι οι σύμμαχοι της Κύπρου δεν άργησαν να αντιδράσουν. Στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, η Ελλάδα απέστειλε ήδη από τη Δευτέρα δύο φρεγάτες και μαχητικά αεροσκάφη F-16 στο μεσογειακό έδαφος. Από την πλευρά της, η ΕΕ έχει ήδη διαβεβαιώσει ότι στέκεται στο πλευρό των κρατών-μελών της έναντι «οποιασδήποτε απειλής», αναφερόμενη στην επίθεση κατά του Ακρωτηρίου. Αναμένεται δε να εξετάσει προσεχώς εάν θα ενεργοποιήσει ή όχι τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Στην εφημερίδα LE FIGARO δημοσιεύεται επίσης σχετικό άρθρο με τίτλο «Επίθεση με drone στην Κύπρο: το Ιράν στέλνει το μήνυμα ότι ο νότος της Ευρώπης βρίσκεται 'στο άκρο του βεληνεκούς' του οπλοστασίου του».

Αφού κάνει αναφορά στο περιστατικό που αφορά την Κύπρο, η εφημερίδα σημειώνει ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, ορισμένοι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ διαθέτουν βεληνεκές από 1.700 έως 2.000 χιλιόμετρα, δηλαδή σχεδόν έως το Κέρας της Αφρικής. «Βλήματα τέτοιου βεληνεκούς θα μπορούσαν, καθαρά θεωρητικά, να πλήξουν τη νότια Ελλάδα, την ανατολική Ρουμανία ή το νότιο τμήμα της Μολδαβίας — δηλαδή μέρος της νότιας Ευρώπης. Είναι, όμως, ρεαλιστικό ένα τέτοιο ενδεχόμενο;» διερωτάται η εφημερίδα και συνεχίζει: «Παρότι οι εικασίες σχετικά με το πραγματικό βεληνεκές των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων πληθαίνουν, ο Πιέρ Ραζού ακαδημαϊκός διευθυντής του Μεσογειακού Ιδρύματος Στρατηγικών Μελετών και συγγραφέας του βιβλίου «Πόλεμος Ιράν-Ιράκ», εμφανίζεται επιφυλακτικός, θεωρώντας ότι το βεληνεκές του ιρανικού οπλοστασίου περιορίζεται, τουλάχιστον προς το παρόν, στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το μήνυμα που αποστέλλουν οι Ιρανοί είναι κατά τον Ραζού σαφές: «Αν συνεχίσετε να επιτρέπετε στους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν τις βάσεις σας, τότε εκτίθεστε σε αντίποινα». Παράλληλα, «από ιρανική σκοπιά, το να πλήξει κανείς την Κύπρο δεν είναι πιο περίπλοκο από το να πλήξει το Ισραήλ, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε αντίστοιχη απόσταση από τα ιρανικά σύνορα» προσθέτει. Επιδίωξη των Ιρανών είναι, επίσης, να αποδείξουν ότι «ακόμη και αν η κεφαλή του καθεστώτος έπεσε με τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, η εξουσία διατηρείται και «δεν θα διστάσει να διευρύνει τη σύγκρουση», όπως αναλύει ο Γάλλος ερευνητής υπενθυμίζοντας ότι αφού έπληξε το Ισραήλ, η Τεχεράνη επιτέθηκε κατόπιν στον Κόλπο και πλέον κατευθύνει τα πλήγματά της προς το Λεβάντε.

Στην άμεση αντίδραση της Αθήνας αναφέρονται και άρθρα στην ιστοσελίδα του περιοδικού LE MARIN με τίτλο «Η Ελλάδα αποστέλλει δύο φρεγάτες, μεταξύ των οποίων η «Κίμων», στην Κύπρο όπου δύο drones έθεσαν ως στόχο βρετανική βάση», καθώς και στην ιστοσελίδα του FRANCEINFO.

Τέλος, στην ιστοσελίδα ZONEBOURSE αναρτάται είδηση με τίτλο «Η Γαλλία θα αποστείλει συστήματα αντι-drone στην Κύπρο μετά την επίθεση σε βρετανική βάση, σύμφωνα με έκθεση».

Ειδικότερα, το δημοσίευμα επικαλείται είδηση προερχόμενη από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, για το ότι η Γαλλία πρόκειται να αποστείλει αντιπυραυλικά και anti-drone συστήματα, καθώς και μια φρεγάτα.

