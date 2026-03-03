Ισραηλινό σφυροκόπημα εναντίον Ιράν και Χεζμπολάχ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ισραήλ ξεκίνησε επιχείρηση στον νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, με στόχο την οριστική εξάλειψη της απειλής της οργάνωσης, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι η κατάρρευση του καθεστώτος της Τεχεράνης και η καταστροφή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Έγινε ενίσχυση των μονάδων του βορείου Ισραήλ με 70.000 εφέδρους, σε προετοιμασία για τη χερσαία εισβολή που είχε ήδη αποφασιστεί.

Παρόμοιες επιχειρησιακές τακτικές εφαρμόζει το Ισραήλ κατά του ιρανικού καθεστώτος και της Χεζμπολάχ. Σαφείς αποστάσεις της Βηρυτού έναντι της Χεζμπολάχ.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Προτού συμπληρωθεί ένα εικοσιτετράωρο από την έναρξη της ευρείας ισραηλινής επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, λιβανικά μέσα ανέφεραν ότι δυνάμεις του IDF εισέβαλαν στον νότιο Λίβανο. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί από τον Υπουργό Άμυνας, Ισράελ Κατς, προσθέτοντας ότι στόχος της επιχείρησης έχει στόχο την οριστική εξάλειψη της απειλής της Χεζμπολάχ.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι ισραηλινές διαθέσεις ήταν σαφείς ήδη από χθες, με τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, να δηλώνει στα τοπικά μέσα ότι «πρωταρχικός στόχος είναι η κατάρρευση του καθεστώτος της Τεχεράνης και παρεπόμενος η καταστροφή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», ενώ παράλληλα πλήθαιναν οι διαρροές σε αραβικά μέσα ότι επίκειται χερσαία εισβολή, αφού είχε ήδη αποφασιστεί η ενίσχυση των μονάδων του βορείου Ισραήλ με 70.000 εφέδρους.Κρίσιμες εξελίξεις σε Λίβανο και ΙράνΉδη από χθες βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχείς βομβαρδισμοί του Ισραήλ με επίκεντρο την Τεχεράνη και την συνοικία Ντάχια της Βηρυτού, κατά την διάρκεια των οποίων καταστράφηκαν τα κεντρικά στούντιο τόσο της κρατικής ιρανικής τηλεόρασης, όσο και του τηλεοπτικού σταθμού Αλ-Μανάρ της Χεζμπολάχ σε Τεχεράνη και Βηρυτό αντίστοιχα.Ένα άλλο κοινό στοιχείο που αρχίζει να διαφαίνεται ανάμεσα στις επιχειρησιακές επιλογές του Ισραήλ σε Λίβανο και Ιράν, είναι ότι – όπως άρχισε ήδη από τα ξημερώματα η χερσαία προέλαση στον Νότιο Λίβανο, την ίδια χρονική περίοδο, κλιμάκιο ισραηλινών καταδρομέων φέρεται να έχει «πατήσει πόδι» σε ιρανικό έδαφος, με την καθοδήγηση της Μοσάντ και, πιθανότατα, σε συνεργασία με αντικαθεστωτικούς τοπικούς παράγοντες. Αυτή είναι η ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη πληροφορία που μεταδίδει σήμερα το έγκυρο σαουδαραβικό δίκτυο Αλ-Αραμπία – μία αναφορά που ήδη από το πρωί αναμεταδίδεται, χωρίς πρόσθετο σχολιασμό προς το παρόν, από την κρατική ισραηλινή τηλεόραση.Προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων στο ΛίβανοΑπό την άλλη, παρά τις επιχειρησιακές ομοιότητες που παρατηρούνται στα δύο μέτωπα, στον Λίβανο σημειώνεται μία εξίσου ενδιαφέρουσα πρωτοτυπία. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια χθεσινών δηλώσεων του Λιβανέζου Πρωθυπουργού, Ναουάφ Σαλάμ, που επέρριπτε την ευθύνη στην Χεζμπολάχ για την όξυνση της κατάστασης, ο Πρόεδρος της χώρας, Ζοζέφ Αούν, κατέστησε σαφές ότι η απόφαση συντεταγμένης απόσυρσης του τακτικού λιβανικού στρατού από περιοχές στις οποίες προελαύνουν ισραηλινές δυνάμεις αποτελεί κυβερνητική επιλογή. Οι πληροφορίες που δημοσίευσε στο σημερινό της φύλλο η λιβανική εφημερίδα Αλ-Αχμπάρ, που εκφράζει τις θέσεις της Χεζμπολάχ, και οι οποίες έφεραν τον Πρόεδρο Αούν να επιτρέπει ουσιαστικά στον IDF να βομβαρδίζει από χθες τις θέσεις της οργάνωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πρόεδρος Αούν φέρεται να είπε στο χθεσινοβραδινό έκτακτο υπουργικό συμβούλιο ότι «δεν θα διακινδυνεύσει τις ζωές Λιβανέζων στρατιωτών, επειδή κάποιοι αποφάσισαν να σύρουν τη χώρα σε πόλεμο» - θέση που επαναδιατύπωσε δημόσια σήμερα, τονίζοντας ότι η απαγόρευση της στρατιωτικής δράσης της Χεζμπολάχ στην χώρα του «είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της εθνικής κυριαρχίας». Μάλιστα, ο λιβανικός στρατός φέρεται να προσπαθεί να θέσει υπό τον έλεγχό του τους εκτοξευτήρες της Χεζμπολάχ, όπως δήλωσε αξιωματούχος του στο σαουδαραβικό δίκτυο Αλ-Χάνταθ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.