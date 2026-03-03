Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αφήσει το Κίεβο χωρίς πυραύλους αεράμυνας. Δήλωσε, επίσης, ότι υπάρχει κίνδυνος οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να αποσπαστούν από τη σύγκρουση και να ξεχάσουν την άμυνα της χώρας του απέναντι στην πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας.

«Θα μπορούσαμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσκολίες στην προμήθεια πυραύλων και όπλων για την υπεράσπιση του ουρανού μας», δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. «Οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους στη Μέση Ανατολή μπορεί να τα χρειάζονται για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, για παράδειγμα πυραύλους Patriot».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κίνδυνος οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεχάσουν την άμυνα της Ουκρανίας ενώ επικεντρώνονται στη Μέση Ανατολή, ο Ζελένσκι απάντησε: «Φυσικά, είναι ένας κίνδυνος. Αλλά ελπίζω η ιρανική κρίση να παραμείνει μια περιορισμένη επιχείρηση και να μη μετατραπεί σε μακροχρόνιο πόλεμο. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πόσο αιματηρός μπορεί να γίνει.»

Για χρόνια η Ουκρανία έχει συνηθίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Την περασμένη εβδομάδα οι δρόμοι του Κιέβου γέμισαν με δυτικούς ηγέτες που τίμησαν τη ζοφερή τέταρτη επέτειο από τη στιγμή που η Ρωσία εξαπέλυσε τον ολοκληρωτικό της πόλεμο.

Όμως λίγες ημέρες αργότερα, οι κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας ένιωσαν μια σχεδόν απτή μετατόπιση της προσοχής προς μια άλλη σύγκρουση. Κάποιοι επισήμαναν την αντίδραση κατοίκων του Κόλπου σε επιθέσεις με drones, οι οποίες στο Κίεβο θα προκαλούσαν το πολύ έναν αδιάφορο μορφασμό. Περισσότεροι όμως φοβούνται τι μπορεί να σημαίνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή για τους ίδιους.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι αποτυπώνουν αυτή την αβεβαιότητα. Από τη μία εμφανίζεται απαισιόδοξος, επισημαίνοντας τον κίνδυνο η άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία να μετατραπεί σε έναν ξεχασμένο πόλεμο. Υπάρχει ήδη αβεβαιότητα για το αν θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες προγραμματισμένες συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Γνωρίζει επίσης ότι οι τεράστιοι αριθμοί αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας που εκτοξεύονται από χώρες του Κόλπου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παγκόσμια έλλειψη, καθιστώντας τέτοια όπλα ακριβότερα και δυσκολότερα στην εξεύρεση.

Αυτό είχε πράγματι συμβεί το περασμένο καλοκαίρι, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. «Τότε το Ισραήλ δεχόταν ιρανικές επιθέσεις και τα προγράμματα παράδοσης πυραύλων προς εμάς επιβραδύνθηκαν», είπε ο Ζελένσκι. «Δεν έχει συμβεί ακόμη, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να συμβεί ξανά.»

Στο Truth Social, ο Πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «απεριόριστη προμήθεια» όπλων. Ωστόσο, στην ίδια ανάρτηση χλεύασε τον Ζελένσκι αποκαλώντας τον «PT Barnum», έναν Αμερικανό σόουμαν και απατεώνα του 19ου αιώνα, υπονοώντας ότι ο Ουκρανός ηγέτης είχε ξεγελάσει τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ώστε να δώσει υπερβολικά πολλά αμερικανικά όπλα δωρεάν.

Παρά ταύτα, ο Ζελένσκι αναζήτησε και θετικά στοιχεία. Το Ιράν έχει πουλήσει στη Ρωσία δεκάδες χιλιάδες drones Shahed, τα οποία σχεδόν κάθε βράδυ προκαλούν θανατηφόρο χάος στην Ουκρανία. Αυτό ενδέχεται να σταματήσει. «Νομίζω ότι η επίθεση σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους ήταν καλή απόφαση», είπε. «Οι Ιρανοί παράγουν πολλά όπλα για τη Ρωσία, ιδιαίτερα drones και πυραύλους, αν και δεν πιστεύω ότι θα μπορούν πλέον να το κάνουν.»

Αναλυτές επισημαίνουν ωστόσο ότι η Ρωσία πλέον παράγει και εγχώρια τα Shahed, αφού πήρε τον ιρανικό σχεδιασμό και τον τροποποίησε για επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις.

Το Κίεβο θα μπορούσε επίσης να ωφεληθεί οικονομικά και πολιτικά εάν υποστήριζε εταίρους του Κόλπου με τεχνολογία και τεχνογνωσία στα drones, αλλά, όπως έχει επισημάνει ο Ζελένσκι, αυτό πιθανότατα θα μπορούσε να συμβεί μόνο εάν η Ρωσία συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θεωρεί επίσης ότι η αποτυχία του Βλαντίμιρ Πούτιν να στηρίξει το Ιράν δείχνει αδυναμία του Ρώσου προέδρου: «Μιλάει, αλλά δεν ενεργεί, αποδεικνύοντας ότι είναι αδύναμος σύμμαχος των Ιρανών. Όπως ήταν και με τη Συρία του Μπασάρ αλ-Άσαντ.»

Αυτή η πιο αισιόδοξη νότα επαναλήφθηκε από τον Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρο της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου. Μου είπε ότι στηρίζοντας την αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει εύνοια στον Λευκό Οίκο: «Οι ΗΠΑ δεν μας βλέπουν ως συμμάχους, αλλά ως εταίρους», είπε.

«Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε ότι είμαστε σύμμαχοι. Πολεμάμε ενάντια στον ίδιο συνασπισμό – το Ιράν και τη Ρωσία.»

Ο Μερέζκο είπε επίσης ότι η Μόσχα έχει χάσει επιρροή στις ΗΠΑ, επειδή δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει ότι έχει επιρροή στην Τεχεράνη και στις πυρηνικές της φιλοδοξίες. «Το Ιράν δεν έχει πλέον αυτόν τον μοχλό πίεσης, οπότε έχει γίνει λιγότερο χρήσιμο στα μάτια του Τραμπ», δήλωσε ο βουλευτής.

Άλλοι είναι λιγότερο βέβαιοι. Επισημαίνουν ότι η Ρωσία δεν έχει επίσημη αμυντική συμμαχία με το Ιράν και δεν είχε δεσμευτεί να το βοηθήσει σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης. Ορισμένοι υποστηρίζουν επίσης ότι ο Πούτιν μένει σκόπιμα εκτός της σύγκρουσης, πέρα από τηλεφωνήματα σε ηγέτες του Κόλπου για να προσφέρει τις υπηρεσίες της Ρωσίας ως μεσολαβητή με το Ιράν.

Ο Τζον Λοφ, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής στο New Eurasian Strategies Centre, δήλωσε: «Προτεραιότητα του Πούτιν είναι να διατηρήσει τη σχέση με τον Τραμπ και να τη χρησιμοποιήσει για να τον βοηθήσει να βγει από το τέλμα στο οποίο έχει βυθιστεί στην Ουκρανία.»

«Σε αντάλλαγμα για το ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο στον Τραμπ στο Ιράν, μπορεί εύλογα να αναμένει ότι η Ουάσιγκτον θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανία να αποδεχθεί τους όρους του για ειρήνη», πρόσθεσε ο Λοφ.

Η Ρωσία μπορεί επίσης να ωφεληθεί εάν οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου συνεχίσουν να εκτοξεύονται, τροφοδοτώντας τη βιομηχανική πολεμική της μηχανή. Το αμερικανικό think tank Institute for the Study of War ανέφερε: «Οι παρατεταμένα υψηλές τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να κρατήσουν τη Ρωσία οικονομικά όρθια και να της επιτρέψουν να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία μεσοπρόθεσμα.»

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Είναι απίθανο το Ιράν να μπορέσει να επιβάλει επιτυχώς και επ’ αόριστον έναν αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ για αρκετό χρόνο ώστε η Ρωσία να αποκομίσει μακροπρόθεσμα οφέλη από την τρέχουσα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.» Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι Ουκρανοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ελπίζουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα παραταθεί.

Ο μεγαλύτερος φόβος, ίσως, στο Κίεβο είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα τροφοδοτήσει ακόμη μεγαλύτερη κόπωση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ένας διπλωμάτης μου είπε ότι παρά την άνοδο της θερμοκρασίας καθώς ο χειμώνας δίνει τη θέση του στην άνοιξη, το κλίμα στην πρωτεύουσα ήταν ζοφερό.

«Υπάρχει μεγάλη εξάντληση», είπε. «Η διάθεση είναι σχεδόν βαριά και σκοτεινή. Υπάρχει βαθύ αίσθημα προδοσίας από τους Αμερικανούς. Και λιγότερη εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους. Και τώρα όλη αυτή η απόσπαση της προσοχής. Δεν είναι καλό.»

