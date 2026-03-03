Λογαριασμός
Σαουδική Αραβία: Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί για επικείμενη επίθεση στην Νταχράν

Η αμερικανική πρεσβεία προειδοποίησε για πιθανές επιθέσεις με πυραύλους και drones, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν το προξενείο της πόλης

Σημαία ΗΠΑ κυματίζει

Η αμερικανική πρεσβεία προειδοποίησε σήμερα για επικείμενη επίθεση στην πόλη Νταχράν, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών εγκαταστάσεων του βασιλείου κατά μήκος του Κόλπου.

"Υπάρχει απειλή για επικείμενες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Νταχράν" έγραψε η πρεσβεία στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην μεταβούν στο προξενείο που βρίσκεται στην πόλη αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

