Το κτίριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν ισοπεδώθηκε από αεροπορική επίθεση στην πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης, μεταδίδουν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η συνέλευση αποτελείται από 80 κληρικούς και τα μέλη του συμβουλίου είχαν συγκεντρωθεί για να ψηφίσουν. Η σημερινή συνεδρίαση ήταν η πρώτη μετά από 36 χρόνια



«Οι αμερικανο-σιωνιστές εγκληματίες επιτέθηκαν στο κτίριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων στην Κομ», νότια της Τεχεράνης, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τα τοπικά μέσα δείχνουν πλάνα με το κτίριο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τα πλήγματα.

Νωρίτερα, μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι επλήγη η περιοχή κοντά στη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων της Τεχεράνης, που είναι υπεύθυνη για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σημειώνεται ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε κοινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ το Σάββατο.



