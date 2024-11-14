Γαλλία: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον ματς με το Ισραήλ

Με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ανυποχώρητος απέναντι στον αντισημιτισμό, και με τις γαλλικές αστυνομικές δυνάμεις σε απόλυτη επαγρύπνηση και κινητοποίηση, πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Παρίσι το ματς των εθνικών ομάδων της Γαλλίας και του Ισραήλ. Μία ποδοσφαιρική συνάντηση χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, η οποία ωστόσο πραγματοποιείται σε μία εξαιρετικά ευαίσθητη πολιτικά περίοδο.

Λίγο πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής συνάντησης, στην οποία θα είναι παρών, ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η Γαλλία «δεν θα ενδώσει στον αντισημιτισμό» ούτε θα υποκύψει «στην βία και τον εκφοβισμό».

Η αστυνομία του Παρισιού έχει χαρακτηρίσει τον αγώνα υψηλού κινδύνου έχοντας κινητοποιήσει 4.000 αστυνομικούς εκ των οποίων οι 2.500 θα περιπολούν πέριξ του γηπέδου. Τον αγώνα θα παρακολουθήσουν στο Στάδιο της Γαλλίας περίπου 20.000 θεατές καλύπτοντας το ένα τέταρτο της συνολικής του χωρητικότητας, ενώ γύρω από τον αγωνιστικό χώρο έχουν τοποθετηθεί σιδερένια κιγκλιδώματα ούτως ώστε να μην υπάρξει περίπτωση εισόδου θεατή.

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό έχει ανακοινωθεί ότι θα διοργανωθεί στην περιοχή του Σεν Ντενί, αλλά σε μακρινή απόσταση από το γήπεδο και ως εκ τούτου δεν έχει απαγορευθεί.

Ο αρχηγός της γαλλικής αστυνομίας Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι 4.000 αστυνομικοί και προσωπικό ασφαλείας βρίσκονται γύρω από το Stade de France, με άλλους 1.500 αστυνομικούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς.



Οι αρχές του Παρισιού βρίσκονται σε συναγερμό μετά τη βία στο Άμστερνταμ πριν και μετά τον αγώνα του Γιουρόπα Λιγκ μεταξύ Άγιαξ και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι ολλανδικές αρχές δήλωσαν ότι οπαδοί και από τις δύο πλευρές συμμετείχαν στην αναταραχή. Οι επιθέσεις σε οπαδούς της Μακάμπι προκάλεσαν οργή και καταδικάστηκαν ευρέως ως αντισημιτικές.



«Προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε για αυτόν τον αγώνα όσο πιο κανονικά γινόταν. Αλλά προφανώς κανείς από εμάς στην ομάδα δεν μπορεί να είναι αναίσθητος σε ένα τόσο βαρύ πλαίσιο», δήλωσε την Τετάρτη ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν.



Ο εκτός έδρας αγώνας με το Ισραήλ στις 10 Οκτωβρίου — τον οποίο κέρδισε η Γαλλία με 4-1 — διεξήχθη στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

