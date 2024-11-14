Οι υπουργοί Εξωτερικών της Πολωνίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Ουκρανίας θα συναντηθούν στις 19 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, Βαρσοβία, για να συζητήσουν θέματα μεταξύ των οποίων η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές.

Οι πηγές, που τήρησαν την ανωνυμία τους, είπαν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι πολιτικές στην Ευρώπη θα είναι επίσης μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν κατά τη συνάντηση αυτή.

