Παρίσι: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το ματς Γαλλίας - Ισραήλ

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Παρίσι για το ματς των εθνικών ομάδων Γαλλίας - Ισραήλ, στη σκιά των άγριων επεισοδίων στο Άμστερνταμ με θύματα Ισραηλινούς φιλάθλους.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί και 1.600 προσωπικό ασφαλείας θα αναπτυχθούν στο Παρίσι για τον αγώνα ποδοσφαίρου προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια εντός και εκτός του γηπέδου, Σταντ ντε Φρανς, καθώς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου των δύο χωρών θα αγωνιστούν την Πέμπτη στο πλαίσιο του UEFA Nations League.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα παρακολουθήσει την Πέμπτη τον ποδοσφαιρικό αγώνα Γαλλίας-Ισραήλ μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Άμστερνταμ στο περιθώριο ενός ματς ανάμεσα στον Άγιαξ και στην Μακάμπι Τελ-Αβίβ, έγινε γνωστό σήμερα Κυριακή από το προεδρικό μέγαρο.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος θέλει μ' αυτό τον τρόπο «να στείλει ένα μήνυμα αδελφοσύνης και αλληλεγγύης μετά τις απαράδεκτες αντισημιτικές ενέργειες που ακολούθησαν το ματς στο Άμστερνταμ αυτή την εβδομάδα».

Η γαλλική κυβέρνηση επέμεινε ότι δεν θα αλλάξει τα σχέδιά της να φιλοξενήσει τον αγώνα αυτό της διοργάνωσης Nations' League και θα βασιστεί στα μαζικά μέτρα ασφαλείας ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια των φιλοξενούμενων φιλάθλων.

Πέντε φίλαθλοι της Μακάμπι Τελ-Αβίβ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο εξαιτίας των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Άμστερνταμ. Η αστυνομία έκανε λόγο για μια εξηνταριά συλλήψεις και το Ισραήλ οργάνωσε έκτακτες πτήσεις για να επαναπατρίσει τους πολίτες του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ομάδες που επιτέθηκαν στους φιλάθλους ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να στοχοποιήσουν εβραίους.

Ο Μακρόν «καταδίκασε κατηγορηματικά» την Παρασκευή «τις βιαιότητες εναντίον ισραηλινών πολιτών στο Άμστερνταμ», οι οποίες θυμίζουν, σύμφωνα με τον ίδιο, «τις πιο αναξιοπρεπείς στιγμές της Ιστορίας».

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές αρχές κάλεσαν σήμερα τους φιλάθλους να αποφύγουν να μεταβούν στο ματς Γαλλία - Ισραήλ.

«Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συνιστά στους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να ενεργούν λαμβάνοντας προφυλάξεις (...) ιδιαίτερα την ερχόμενη εβδομάδα, να αποφύγουν εντελώς να πάνε σε αθλητικές συναντήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν Ισραηλινοί, κυρίως στο επόμενο ματς της ομάδας του Ισραήλ στο Παρίσι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το συγκεκριμένο όργανο, που τελεί υπό τη δικαιοδοσία του πρωθυπουργού.



