Γαλλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της «Louis Vuitton» - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Στα κεντρικά γραφεία του πολυτελούς κολοσσού «Louis Vuitton» εισέβαλλαν σήμερα διαδηλωτές στο Παρίσι κατά τη διάρκεια των νέων διαδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα για τη συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Μακρόν.

«Αν ο Μακρόν θέλει να βρει χρήματα για να χρηματοδοτήσει το συνταξιοδοτικό σύστημα, θα πρέπει να έρθει εδώ για να τα βρει», είπε ο Φαμπιέν Βιλεντιέ, ηγέτης του συνδικάτου, στο BFMTV του CNN έξω από το κτίριο της «Louis Vuitton».

FRANCE - Now LVMH headquarters in Paris have been stormed by protesters.



Fury on the streets, the day before the court decision.



pic.twitter.com/phuOtY3YnY