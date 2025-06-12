Τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι εργαζόμενοι του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σκοτώθηκαν σε ενέδρα, δήλωσε το GHF την Πέμπτη, κατηγορώντας τους μαχητές της Χαμάς για τις δολοφονίες.

Ένα λεωφορείο που μετέφερε περίπου 20 εργαζόμενους του GHF δέχτηκε πυρά την Τετάρτη το βράδυ καθώς κατευθυνόταν προς ένα κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας στη νότια Γάζα, ανέφερε το ίδρυμα, προσθέτοντας ότι πολλά μέλη του προσωπικού του τραυματίστηκαν και ορισμένα ίσως έχουν απαχθεί.

Από την πλευρά της, η τοπική υγειονομική αρχή δήλωσε ότι 103 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά και 400 ακόμη τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες σε όλο τον θύλακα - συμπεριλαμβανομένων 21 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί κοντά σε εγκαταστάσεις του GHF.

Ο προσωρινός διευθυντής του GHF, Τζον Άκρι, δήλωσε ότι το Ίδρυμα εξέτασε το ενδεχόμενο να κλείσει τα κέντρα του την Πέμπτη, μετά την επίθεση στο λεωφορείο, αλλά επέλεξε τελικά να παραμείνουν ανοιχτά.

«Αποφασίσαμε ότι η καλύτερη απάντηση στους δειλούς δολοφόνους της Χαμάς ήταν να συνεχίσουμε να παραδίδουμε τρόφιμα στον λαό της Γάζας που βασίζεται σε εμάς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η Χαμάς αρνήθηκε να κάνει σχολιάσει το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Γάζα ανέφεραν ότι η Χαμάς στόχευσε το λεωφορείο επειδή φέρεται να μετέφερε εργαζόμενους του GHF που συνδέονται με τον Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, ηγέτη μιας μεγάλης φατρίας που αμφισβητεί την υπεροχή της Χαμάς στον θύλακα και εξοπλίζεται από το Ισραήλ.

Ο Αμπού Σαμπάμπ σε ανάρτηση του στη σελίδα του στο Facebook, καταδίκασε τις εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι οποίες υποτίθεται ότι δείχνουν κατοίκους της Γάζας να σκοτώνονται από τη Χαμάς, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία της.

«Φήμες για εκτελέσεις και δολοφονίες διαδίδονται από τους διεφθαρμένους, μισθοφόρους και εγκληματίες της Χαμάς, σε μια προσπάθεια να σπείρουν φόβο στις καρδιές όσων επιδιώκουν αλλαγή και απελευθέρωση από την τρομοκρατία, την καταπίεση και την άδικη διακυβέρνησή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.