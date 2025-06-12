Έτοιμοι να λάβουν αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών

Οι υπουργοί Εξωτερικών από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δήλωσαν την Πέμπτη ότι είναι έτοιμοι να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία, «μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω κυρώσεων» που αφορούν τον ενεργειακό και τραπεζικό τομέα, για να αποδυναμώσουν τη Μόσχα στον πόλεμό της με την Ουκρανία.

Family photo at the #Weimar+ Ministerial meeting taking place on 12 June 2025 in #Rome.https://t.co/nO8GKg6uoe June 12, 2025

Στη συνάντηση στη Ρώμη συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ένας Ουκρανός εκπρόσωπος, σύμφωνα με το Reuters.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε «παγωμένα» τα ρωσικά κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία στις δικαιοδοσίες μας μέχρι η Ρωσία να σταματήσει την επιθετικότητά της και να πληρώσει για τη ζημιά που έχει προκαλέσει», ανέφεραν οι χώρες σε ανακοίνωσή τους.

Η συνάντηση στη Ρώμη πραγματοποιήθηκε καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, τις οποίες η Μόσχα χαρακτηρίζει αντίποινα για τα πρόσφατα πλήγματα του Κιέβου στο έδαφός της.

Εκπρόσωποι των δύο πλευρών συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα αυτόν τον μήνα για ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες δεν κατέληξαν σε οριστικό αποτέλεσμα και απέτυχαν να επιφέρουν κατάπαυση του πυρός, την οποία η Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της και η Ουάσινγκτον έχουν προτρέψει τη Ρωσία να αποδεχτεί.

Οι Ευρωπαίοι δήλωσαν την Πέμπτη ότι είναι «έτοιμοι να υιοθετήσουν γρήγορα νέα μέτρα (ιδίως στον ενεργειακό και τραπεζικό τομέα) που αποσκοπούν στην υπονόμευση» της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας.

Περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων «πάγωσαν» μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Πέρυσι, οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να παράσχουν στην Ουκρανία 50 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω μιας σειράς διμερών δανείων, τα οποία το Κίεβο θα μπορούσε να αποπληρώσει χρησιμοποιώντας κέρδη από αυτά τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας», αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους.

Εντωμεταξύ, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, μιλώντας μετά τη συνάντησή της με τους Ευρωπαίους υπουργούς Εξωτερικών στη Ρώμη, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ανησυχίες της ΕΕ για το Ιράν είναι ευρύτερες, όχι μόνο για το πυρηνικό ζήτημα και περιλαμβάνουν την υποστήριξη του Ιράν προς τη Ρωσία, καθώς και την κράτηση πολιτών της ΕΕ στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

